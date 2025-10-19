Cortes de luz en Heredia este lunes por instalación de transformadores: conozca las zonas

La ESPH cortará el servicio eléctrico en Heredia este lunes 20 de octubre para instalar transformadores y mejorar el suministro.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) interrumpirá el servicio eléctrico este lunes 20 de octubre entre las 7:30 a. m. y las 11 a. m. en la urbanización Las Brisas, en Heredia.

La suspensión se aplicará específicamente en los lotes identificados como 5B.

Según informó la institución, el corte se realizará para instalar transformadores con el objetivo de optimizar el suministro eléctrico en esa zona. La medida forma parte de un plan de mantenimiento y mejora de la red.

En total, 33 servicios eléctricos estarán sin energía durante el lapso programado. La empresa comunicó la afectación mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos distribuidos en la comunidad.

Usted puede revisar si su contrato figura entre los afectados en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm.