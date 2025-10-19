El País

Cortes de luz en Heredia este lunes por instalación de transformadores: conozca las zonas

La ESPH suspenderá el servicio eléctrico este lunes 20 de octubre en Heredia por instalación de transformadores. El corte afectará a 33 servicios

Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH cortará el servicio eléctrico en Heredia este lunes 20 de octubre para instalar transformadores y mejorar el suministro. (Cortesía ESPH)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

