Cortes de luz afectarán varias zonas de Heredia este viernes 17 de octubre

Por Silvia Ureña Corrales
Dos cortes de luz están programados en Heredia para este viernes 17 de octubre por trabajos de la ESPH.
