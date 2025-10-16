Cortes de luz afectarán varias zonas de Heredia este viernes 17 de octubre

Dos cortes de luz están programados en Heredia para este viernes 17 de octubre por trabajos de la ESPH.

Vecinos de distintos sectores de Heredia tendrán interrupciones en el servicio eléctrico este viernes 17 de octubre, debido a labores programadas por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Las suspensiones buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona.

El primer corte se extenderá desde las 7 a. m. hasta las 10 a. m., en las cercanías del Colegio María Auxiliadora, específicamente 100 metros al norte de esa ubicación. Según la ESPH, el motivo de este corte es la instalación de un transformador que permitirá optimizar el servicio en ese punto.

El segundo corte está previsto entre las 7:30 a. m. y las 10 a. m. en la Urbanización Rosa Blanca, desde el Abastecedor La Terraza 300 metros al norte y 75 metros al oeste.

En esta zona se realizará mantenimiento preventivo del transformador, con el objetivo de garantizar un suministro más confiable y continuo.

En total, se verán afectados 96 contratos eléctricos durante las dos suspensiones. La ESPH comunicó los cortes por medio de su sitio web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes distribuidos en las áreas impactadas.

Para verificar si su número de contrato figura dentro de los afectados, puede consultar directamente en este enlace oficial: https://tinyurl.com/23jypfzm