Cortes de luz dejarán sin servicio a siete zonas del país este viernes: consulte si su comunidad está en la lista

El ICE realizará cortes de luz este viernes en siete comunidades por poda, mantenimiento y reubicación de líneas.

Este viernes 17 de octubre de 2025, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes programados del servicio eléctrico en distintas regiones del país.

Las interrupciones, necesarias por labores de mantenimiento, poda de árboles y reubicación de equipos, afectarán a vecinos de al menos siete localidades en cinco provincias.

En la provincia de Limón, específicamente en Siquirres, se ejecutará una reubicación de línea que dejará sin electricidad, desde las 7 a. m. y hasta las 4 p. m., a los residentes de Cementerio Florida y Colegio Florida, en el distrito de Reventazón.

En Puntarenas, las afectaciones ocurrirán en Coto Brus, en el distrito de Agua Buena, donde el mantenimiento de infraestructura eléctrica suspenderá el servicio entre las 7 a. m. y las 11 a. m. Las zonas impactadas serán Zamorali y la calle de la Iglesia Evangélica.

Tres distritos de Guanacaste también enfrentarán cortes. En Cañas, la comunidad de San Martín no contará con electricidad de 8 a. m. a 1 p. m. por mantenimiento de la red.

En Liberia, el sector El Sitio se verá afectado durante ese mismo horario por labores de poda de árboles. Además, en el distrito de Colorado de Abangares, los trabajos de poda interrumpirán el suministro en Raizal, también entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

En Cartago, el distrito de Cachí, en Paraíso, tendrá un corte de luz programado en el Níspero de Ujarrás, debido a la reubicación de equipos. Este se extenderá desde las 8:30 a. m. hasta las 2 p. m.

Finalmente, en San José, la comunidad de Miravalles, en el distrito San Isidro de El General (cantón de Pérez Zeledón), sufrirá una interrupción del servicio por poda de árboles, también de 8 a. m. a 1 p. m.

Para más información sobre las suspensiones programadas, puede visitar:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/