El País

Cortes de luz dejarán sin servicio a siete zonas del país este viernes: consulte si su comunidad está en la lista

Prepárese para los cortes de luz de este viernes: revise si su comunidad está entre las siete zonas donde el ICE suspenderá el servicio

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE realizará cortes de electricidad en Quepos y Alajuela este 3 de octubre por trabajos de reubicación de postes.
El ICE realizará cortes de luz este viernes en siete comunidades por poda, mantenimiento y reubicación de líneas. (Gemini/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortesICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.