Cortes de luz en San José, Heredia y Alajuela este viernes por trabajos de CNFL

San Pedro, El Roble y San Rafael tendrán cortes eléctricos este viernes por labores de la CNFL.

Vecinos de sectores en San José, Heredia y Alajuela quedarán sin servicio eléctrico este viernes 17 de octubre debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Las interrupciones se extenderán por varias horas y obedecen a proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y relocalización de infraestructura eléctrica.

Uno de los cortes más extensos del día se aplicará en San Pedro, Montes de Oca, donde la CNFL ejecutará un proyecto de conversión de voltaje. El servicio eléctrico se suspenderá entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. en zonas específicas del distrito.

Los sectores afectados van desde los Apartamentos AVA, 400 metros al sur sobre calle 61, hasta el Parque Ecológico Barrio Pinto, incluyendo de forma parcial las avenidas 20, 26A y 26B.

También se verá interrumpido el suministro desde Kaleidoscopio Producciones S.A., 300 metros al este sobre avenida 18, hasta Bufete Azofeifa y Asociados, con afectación parcial en diagonal 18A y las calles 57, 59 y 61A.

Entre los puntos de referencia del área figuran el Colegio Salesiano Don Bosco, Taller de motos Calín, HÍKO Electromecánica, Panel Land, Minisúper La Fortuna, MYOS Clínica de Fisioterapia y el Patronato Nacional de la Infancia, así como diversos apartamentos, casas de habitación y empresas privadas.

En Heredia, el corte se aplicará en El Roble de Santa Bárbara, como parte de un mantenimiento preventivo en la red. La interrupción se extenderá entre las 8 a. m. y las 12 m.d.

La zona afectada abarca desde la ferretería Acosta hacia el este, en un trayecto de aproximadamente 3 kilómetros, con impacto total sobre la calle La Amapola.

Por su parte, en San Rafael de Alajuela, se ejecutarán obras por contrato para la relocalización de postes eléctricos. El corte está programado entre las 8 a. m. y las 11 a. m.

Se verán afectados los alrededores del costado este de Empaques Belén, entrada privada y 300 metros al sureste. Entre los sitios de referencia figuran el condominio Vistas del Lago, una casa de habitación y un pozo de agua ubicado frente a la entrada a Campo Real.

Para más información o para confirmar si su propiedad se encuentra dentro del área afectada, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones