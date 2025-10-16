El País

Cortes de luz en San José, Heredia y Alajuela este viernes por trabajos de CNFL

Cortes de luz afectarán este viernes a comunidades de San José, Heredia y Alajuela por trabajos programados de la CNFL. Consulte zonas y horarios

Por Silvia Ureña Corrales
CNFL interrumpirá el servicio eléctrico en partes de San Pedro y San Sebastián este 2 de octubre por instalación de conductor y poste.
San Pedro, El Roble y San Rafael tendrán cortes eléctricos este viernes por labores de la CNFL. (Gemini/Gemini)







