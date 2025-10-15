Cortes de luz afectarán sectores de San José, Cartago y Heredia este jueves

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este 16 de octubre en sectores de San José, Cartago y Heredia. Foto Adrian Soto

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados para este jueves 16 de octubre en distintos sectores de San José, Cartago y Heredia.

Las interrupciones se deben a trabajos relacionados con proyectos empresariales, construcción y mantenimiento de obras eléctricas.

En San José, el corte se realizará en Curridabat, de 7:30 a. m. a 2 p. m., por extensión de líneas y traslado de acometidas.

La suspensión abarcará desde el Centro Diurno y Hogar de Ancianos, 250 metros hacia el oeste sobre la avenida 44, hasta la intersección con calle 99. Entre los puntos de referencia están Taller Ferca CR, Global Center Ged S. A. y viviendas particulares.

En Cartago, se reportan dos sectores afectados. En La Unión, zona de Río Azul, el corte será entre las 8 a. m. y las 3 p. m. por relocalización de postería.

La afectación comprenderá 100 metros al este de la entrada al relleno. El área incluye casas de habitación y una barbería. Además, en el distrito de San Diego, se realizará mantenimiento preventivo entre las 8 a. m. y las 3:30 p. m., específicamente en la urbanización Montúfar y Alamedas 15 y 16, donde también predominan viviendas.

En Heredia, la interrupción total del servicio se dará en Santa Rosa de Santo Domingo, desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. Los trabajos obedecen a la extensión de una línea primaria.

El corte comprenderá 150 metros al norte y 75 metros al sur del camposanto La Piedad. En la zona se ubican el plantel municipal, el Centro Educativo Small Miracles y viviendas.

La CNFL recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, desconectar equipos sensibles y confirmar la reanudación del servicio antes de manipular electrodomésticos. Para más información sobre estas interrupciones y otras programadas, puede visitar:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones