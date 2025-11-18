Cortes de luz programados en Heredia este miércoles: estos son los detalles

Cortes eléctricos programados en San Francisco y Los Ángeles, Heredia, este 19 de noviembre. Revise aquí si su zona está incluida.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará cortes de electricidad este martes 19 de noviembre en dos sectores del cantón de Heredia. Las interrupciones del servicio se programaron entre las 7:30 a. m. y la 1 p. m.

En el distrito de San Francisco, las cuadrillas ejecutarán mantenimiento preventivo con el fin de mantener un suministro eléctrico confiable y continuo. El corte se ubicará en Guararí, desde el Súper Price #2, 200 metros al sur, 300 metros al este y 350 metros al norte.

Por su parte, en el distrito de Los Ángeles, en el cantón de San Rafael, los trabajos incluyen la reubicación de postería, y se llevarán a cabo en calle La Joaquina, 300 metros al sur de la pulpería La Única.

La ESPH informó que comunicó estas suspensiones mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes. Para saber si su suministro estará dentro del área de corte, puede consultar con su número de contrato en este enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm