Cortes de luz en Heredia este martes por mantenimiento de la ESPH

Clientes de la ESPH estarán sin electricidad este martes por mantenimiento preventivo en Heredia.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) programó un corte de luz para este martes 18 de noviembre del 2025 en el distrito Los Ángeles, cantón de San Rafael, provincia de Heredia.

El servicio eléctrico será suspendido entre las 7 a. m. y las 3 p. m. debido a trabajos de mantenimiento preventivo en un transformador, con el fin de garantizar un suministro continuo y confiable.

El corte incluye 423 suministros eléctricos en sectores como:Residencial El Monte (conocido como El Tirol), Cerro Las Delicias, Monte La Cruz, Hacienda La Ilusión, Cerro Chompipe, Refugio Cerro Dantas y University Whitworth.

La ESPH informó que la suspensión fue comunicada previamente mediante su página web, así como por WhatsApp, mensajes de texto, Facebook y perifoneo. Además, habilitó una herramienta para verificar, con el número de contrato, si la interrupción aplica para cada caso: Revise aquí si le corresponde este corte