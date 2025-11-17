Cortes de luz afectarán sectores de San José, Heredia y Alajuela este martes 18 de noviembre

CNFL realizará cortes de luz este martes en sectores de San José, Heredia y Alajuela por mantenimiento y obras eléctricas.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará este martes 18 de noviembre una serie de cortes de luz en sectores específicos de San José, Heredia y Alajuela, como parte de labores de extensión de líneas, mantenimiento y relocalización de infraestructura eléctrica.

Los trabajos afectarán el suministro eléctrico durante franjas horarias que van desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., dependiendo del sector.

San Pedro, Montes de Oca

En San Pedro, los trabajos se extenderán de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. e impactarán 92 suministros eléctricos. La zona afectada abarca desde la bomba Delta en San Pedro, 400 metros al sur por calle 59 hasta Rack Nation Data Center, incluyendo partes de las avenidas 8 y 12.

Algunos de los sitios de referencia que quedarán sin servicio son: Hands On, Farmacia La Bomba, Laboratorio Clínico San Pedro, Cafetería Casa Roosevelt, Escuela Franklin Roosevelt, Veggie House, Torre ICE y Baby Tribe. No se verán afectados: Outlet Mall, Musmani, el Instituto Juventus, y parte de la Escuela Franklin Roosevelt.

San Juan de Santa Bárbara, Heredia

En este distrito herediano, el corte se efectuará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y afectará 59 suministros. El área comprometida se encuentra 100 metros al sur y 200 metros al oeste de la plaza de San Juan, e incluye viviendas, los Apartamentos Villa Mireyita y Seguros Mario Vargas Arias.

Guácima de Alajuela

La suspensión en Guácima será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., afectando 20 suministros eléctricos. El corte se dará 1,8 kilómetros al sur del Auto Mercado, incluyendo establecimientos como la Escuela Once de Abril, Plaza Sorento, Reyes Plaz, Minisúper Los Mangos, Tiempos Chancho y Quesos Zarcero. Sitios como el propio Auto Mercado, Condominio Natura Viva y Plaza Guácima no están dentro del área de afectación.

Barreal, Lagunilla, Heredia

El Residencial Las Flores, en Barreal, Heredia, también sufrirá interrupciones de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., debido a mantenimiento preventivo. En total, se verán afectados 178 servicios en zonas cercanas a la Avenida Girasol, Calles Panchito y Clavel, incluyendo el Ebais de Lagunilla y la Casa del Adulto Mayor.

La CNFL advirtió que las personas usuarias que se encuentren cerca de los sectores mencionados podrían experimentar ligeras perturbaciones o cortes momentáneos durante las horas de trabajo programado.

Para consultar si su servicio se verá afectado por esta suspensión programada, puede ingresar su número NISE en el sitio oficial.