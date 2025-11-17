El País

Cortes de luz afectarán sectores de San José, Heredia y Alajuela este martes 18 de noviembre

Los trabajos de la CNFL impactarán zonas específicas de San Pedro, Santa Bárbara, Barreal y Guácima este 18 de noviembre

Por Jailine González Gómez
Personal de la CNFL realizó labores de mantenimiento en posteado eléctrico, el pasado 6 de julio en San José. Fotografía: Cortesía CNFL.
CNFL realizará cortes de luz este martes en sectores de San José, Heredia y Alajuela por mantenimiento y obras eléctricas.







Jailine González Gómez

