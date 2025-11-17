Cortes de luz del 18 al 21 de noviembre: estas son las comunidades donde la CNFL interrumpirá el servicio eléctrico

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en múltiples sectores del Valle Central entre el martes 18 y el viernes 21 de noviembre del 2025, debido a labores de mantenimiento preventivo, ampliaciones de red, conversiones de voltaje y reubicación de postería.
Las interrupciones se ejecutarán entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., según el lugar.
San José
San Pedro de Montes de Oca
- 18 de noviembre: Desde la Bomba Delta hasta Rack Nation Data Center.
- 19 de noviembre: Desde Tienda Nueces hasta Yamuni y de Grand Motors hasta Plaza del Sol.
- 21 de noviembre: Del Banco Nacional hasta Genki.
Merced
- Fecha: 19 de noviembre, 7:30 a. m. a 3:00 p. m.
- Zona: Calles 02 a 08, avenidas 02 a 03.
Zapote
- Fecha: 19 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Zona: 100 metros al sur del Parque Los Mangos.
Brasil (Santa Ana)
- Fecha: 19 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Zona: Desde calle La Planta hasta Lomas de Santa Ana y áreas aledañas.
Pavas
- Fecha: 20 de noviembre, 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Zona: Frente al Colegio Técnico Profesional de Pavas.
Mata Redonda
- Fecha: 20 de noviembre, 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
- Zona: Alrededores de Obras Sociales Sor María Romero.
La Uruca
- Fecha: 21 de noviembre, 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Zona: Barrio Copey de la Antigua Ladrillera 200 norte 100 este.
Heredia
San Juan, Santa Bárbara
- Fecha: 18 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Zona: 100 metros sur y 200 metros oeste de la plaza de San Juan.
Lagunilla, Residencial Las Flores (Barreal)
- Fecha: 18 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
- Zona: Desde la entrada 300 sur y 100 oeste (avenida Girasol).
Alajuela
Guácima (Central)
- 18 de noviembre: De Auto Mercado 1,8 km al sur.
- 19 de noviembre: De la pista de motocross 1.800 metros al este.
Para más información sobre las interrupciones programadas, consulte: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones
La nota fue redactada con base en la actualización de cortes programados hasta el 16 de noviembre del 2025.