Cortes de luz del 18 al 21 de noviembre: estas son las comunidades donde la CNFL interrumpirá el servicio eléctrico

Conozca si su comunidad está en la lista de cortes programados de la CNFL para esta semana, entre el 17 y el 21 de noviembre.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en múltiples sectores del Valle Central entre el martes 18 y el viernes 21 de noviembre del 2025, debido a labores de mantenimiento preventivo, ampliaciones de red, conversiones de voltaje y reubicación de postería.

Las interrupciones se ejecutarán entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., según el lugar.

San José

San Pedro de Montes de Oca

18 de noviembre: Desde la Bomba Delta hasta Rack Nation Data Center.

Desde la Bomba Delta hasta Rack Nation Data Center. 19 de noviembre: Desde Tienda Nueces hasta Yamuni y de Grand Motors hasta Plaza del Sol.

Desde Tienda Nueces hasta Yamuni y de Grand Motors hasta Plaza del Sol. 21 de noviembre: Del Banco Nacional hasta Genki.

Merced

Fecha: 19 de noviembre, 7:30 a. m. a 3:00 p. m.

19 de noviembre, 7:30 a. m. a 3:00 p. m. Zona: Calles 02 a 08, avenidas 02 a 03.

Zapote

Fecha: 19 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

19 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Zona: 100 metros al sur del Parque Los Mangos.

Brasil (Santa Ana)

Fecha: 19 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

19 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Zona: Desde calle La Planta hasta Lomas de Santa Ana y áreas aledañas.

Pavas

Fecha: 20 de noviembre, 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

20 de noviembre, 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Zona: Frente al Colegio Técnico Profesional de Pavas.

Mata Redonda

Fecha: 20 de noviembre, 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

20 de noviembre, 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Zona: Alrededores de Obras Sociales Sor María Romero.

La Uruca

Fecha: 21 de noviembre, 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Zona: Barrio Copey de la Antigua Ladrillera 200 norte 100 este.

Heredia

San Juan, Santa Bárbara

Fecha: 18 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

18 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Zona: 100 metros sur y 200 metros oeste de la plaza de San Juan.

Lagunilla, Residencial Las Flores (Barreal)

Fecha: 18 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

18 de noviembre, 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Zona: Desde la entrada 300 sur y 100 oeste (avenida Girasol).

Alajuela

Guácima (Central)

18 de noviembre: De Auto Mercado 1,8 km al sur.

De Auto Mercado 1,8 km al sur. 19 de noviembre: De la pista de motocross 1.800 metros al este.

Para más información sobre las interrupciones programadas, consulte: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

La nota fue redactada con base en la actualización de cortes programados hasta el 16 de noviembre del 2025.