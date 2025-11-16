Cortes de luz: CNFL suspenderá el servicio eléctrico este lunes 17 en sector de San José

La CNFL realizará cortes de luz en Barrio Cuba este lunes 17 de noviembre por mantenimiento eléctrico.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el suministro eléctrico este lunes 17 de noviembre en el sector de Barrio Cuba, en San José, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red.

El corte se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. y afectará de forma parcial a las viviendas ubicadas 50 metros al sur de la iglesia Bíblica Bethel, sobre calle 24. En total, se reportan 52 servicios afectados.

Según comunicó la CNFL, los trabajos corresponden a mantenimiento de obras eléctricas, y tienen como objetivo garantizar la estabilidad del sistema de distribución en esa zona del cantón Central de San José.

Además, la empresa advirtió que usuarios ubicados cerca del sector intervenido podrían experimentar perturbaciones o interrupciones breves durante el horario anunciado.

Para más información sobre otras suspensiones programadas, consulte el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones