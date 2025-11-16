El País

Cortes de luz: CNFL suspenderá el servicio eléctrico este lunes 17 en sector de San José

Mantenimiento afectará parcialmente a 52 servicios eléctricos entre las 7:30 a. m. y 4:30 p. m.

Por Jailine González Gómez
Trabajadores de la CNFL en labores de mantenimiento del tendido eléctrico hace unas semanas en San José. El inconveniente de este 13 de noviembre se concentró en distritos de esa provincia. Fotografía: Cortesía CNFL
La CNFL realizará cortes de luz en Barrio Cuba este lunes 17 de noviembre por mantenimiento eléctrico.







