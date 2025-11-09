El País

Cortes de luz: CNFL suspenderá el servicio eléctrico este lunes 10 en dos sectores de San José

CNFL suspenderá el servicio eléctrico este lunes 10 de noviembre en sectores de Tirrases y San Francisco de Dos Ríos, en San José

Por Silvia Ureña Corrales
Los cortes de luz de este lunes 10 afectarán a comunidades de Tirrases y San Francisco de Dos Ríos, entre 7:30 a. m. y 5 p. m. (Jeffrey Zamora R)







