Cortes de luz: CNFL suspenderá el servicio eléctrico este lunes 10 en dos sectores de San José

Los cortes de luz de este lunes 10 afectarán a comunidades de Tirrases y San Francisco de Dos Ríos, entre 7:30 a. m. y 5 p. m.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el servicio eléctrico este lunes 10 de noviembre en dos distritos del cantón de San José.

Las suspensiones, que forman parte de proyectos de mantenimiento y expansión de la red, afectarán a los sectores de Tirrases y San Francisco de Dos Ríos, con una duración prevista de hasta nueve horas.

Las interrupciones se ejecutarán bajo dos categorías distintas: proyectos empresariales y mantenimiento preventivo de obras eléctricas. Ambas afectarán zonas residenciales, centros educativos, comercios, iglesias y pequeñas empresas.

En Tirrases, el corte se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. El sector específico abarca desde la Marisquería Tarzán, 450 metros al este sobre calle Las Mercedes, incluyendo las calles 87A, 89 y la avenida 56.

Entre los sitios de referencia figuran la Escuela Centro Americana, el minisúper Quesitico, la iglesia Santa Eduviges, el salón de belleza Beauty by Majo y empresas como Sonivisión S.A., Liberty Telecomunicaciones y Cable Visión de Costa Rica.

En San Francisco de Dos Ríos, la interrupción se realizará de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. La zona afectada se ubica a partir del restaurante Jade, 300 metros al este, incluyendo calle 23. Este corte impactará viviendas, así como negocios como Multisuministros de Costa Rica S.A., el Lavacar Calderón y Repuestos Rohem.

Para más detalles sobre cortes programados y actualizaciones, puede ingresar al sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones