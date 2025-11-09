Cortes de luz: Estas son las comunidades donde la CNFL interrumpirá el servicio eléctrico esta semana

La CNFL aplicará cortes de luz en el Valle Central del 10 al 15 de noviembre por trabajos eléctricos programados en más de 20 comunidades.

Más de 20 comunidades en San José, Alajuela, Heredia y Cartago estarán sin servicio eléctrico por trabajos de mantenimiento y proyectos de ampliación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Durante la semana del lunes 10 al sábado 15 de noviembre, la CNFL llevará a cabo una serie de suspensiones programadas del servicio eléctrico que afectarán a comunidades en cuatro provincias del país: San José, Cartago, Heredia y Alajuela.

Las interrupciones se deben a labores de mantenimiento preventivo, relocalización de infraestructura y extensión de líneas.

1. Lunes 10 de noviembre

7:30 a. m. - 5 p. m. San José, Tirrases (parcial): Extensión de líneas Desde la Marisquería Tarzán, 450 metros al este sobre calle Las Mercedes, incluyendo las calles 87A, 89 y la avenida 56.

Desde la Marisquería Tarzán, 450 metros al este sobre calle Las Mercedes, incluyendo las calles 87A, 89 y la avenida 56. 7:30 a. m. - 4:30 p. m. San José, San Francisco de Dos Ríos (parcial): Mantenimiento preventivo Desde el restaurante Jade, 300 metros al este por calle 23.

2. Martes 11 de noviembre

7:30 a. m. - 5 p. m. San José, Curridabat (parcial): Extensión de líneas. Desde el Café Rey, 300 metros noreste por avenida 52, incluyendo parcialmente la Alameda Chapultepec.

Desde el Café Rey, 300 metros noreste por avenida 52, incluyendo parcialmente la Alameda Chapultepec. 8 a. m. - 4 p. m. Cartago, La Unión, Dulce Nombre (parcial): Relocalización de postes. Desde el supermercado Palí de Dulce Nombre, 1.5 kilómetros al norte.

Desde el supermercado Palí de Dulce Nombre, 1.5 kilómetros al norte. 8 a. m. - 4 p. m. San José, Central, Uruca (parcial): Relocalización de postería. Calle paralela a Ruta 1, desde Autos Suzuki hasta Rositer Carballo.

Calle paralela a Ruta 1, desde Autos Suzuki hasta Rositer Carballo. 8 a. m. - 4 p. m. Alajuela, Central, Guácima (parcial): Traslado de líneas secundarias. Desde la Escuela Once de Abril, 1 kilómetro al sur.

3. Miércoles 12 de noviembre

7:30 a. m. - 5 p. m. San José, Curridabat (parcial): Conversión de tensión. Desde el Central Market de Curridabat, 550 metros sureste por la transversal 95 hasta el Banco Popular, incluyendo avenida 40 y calle 97.

Desde el Central Market de Curridabat, 550 metros sureste por la transversal 95 hasta el Banco Popular, incluyendo avenida 40 y calle 97. 8 a. m. - 4 p. m. Heredia, Santa Bárbara, Jesús (parcial): Extensión de líneas trifásicas. Frente a la planta Birri Pipaza.

Frente a la planta Birri Pipaza. 8 a. m. - 4 p. m. San José, Escazú, San Rafael (parcial): Mantenimiento preventivo. Desde la subestación del ICE en Alto de las Palomas, 2.8 km al este hasta la estación de bombeo del AyA, en el cruce del Country Club.

Desde la subestación del ICE en Alto de las Palomas, 2.8 km al este hasta la estación de bombeo del AyA, en el cruce del Country Club. 8 a. m. - 4 p. m. Alajuela, Central, Guácima (parcial): Extensión de líneas. Desde la pista de motocross, 900 metros al este.

4. Jueves 13 de noviembre

7:30 a. m. - 5 p. m. San José, San Pedro, Montes de Oca (parcial): Extensión de líneas. Dos sectores:– Desde la Dirección de Calificación de la Invalidez, 500 metros este por avenida 14 hasta Analítica Investigación de Mercados.– Desde la Casita de la Sopa, 200 metros sur por calle 61 hasta los apartamentos Farallón.

Dos sectores:– Desde la Dirección de Calificación de la Invalidez, 500 metros este por avenida 14 hasta Analítica Investigación de Mercados.– Desde la Casita de la Sopa, 200 metros sur por calle 61 hasta los apartamentos Farallón. 8 a. m. - 4 p. m. San José, Escazú, San Rafael (parcial): Extensión de líneas. Desde el Polideportivo de Escazú hasta el centro comercial Distrito Cuatro.

Desde el Polideportivo de Escazú hasta el centro comercial Distrito Cuatro. 8 a. m. - 4 p. m. San José, Montes de Oca, Sabanilla (parcial): Mantenimiento preventivo. Desde el restaurante Parrillada La Choza, 400 metros este hasta el residencial Prado del Este.

Desde el restaurante Parrillada La Choza, 400 metros este hasta el residencial Prado del Este. 8 a. m. - 3 p. m. San José, Central, Pavas (parcial): Relocalización de postería. Desde el restaurante Metrópoli 2, 50 metros oeste y 75 metros norte.

5. Viernes 14 de noviembre

7:30 a. m. - 2 p. m. San José, Curridabat (parcial): Extensión de líneas. Desde el bar Punta de Lanza, 200 metros sur por calle 103 y alrededores.

Desde el bar Punta de Lanza, 200 metros sur por calle 103 y alrededores. 8 a. m. - 3 p. m. San José, Desamparados, Higuito (parcial): Mantenimiento preventivo. 300 metros sur de la terminal de buses de Santa Bárbara de Higuito, San Miguel de Desamparados.

300 metros sur de la terminal de buses de Santa Bárbara de Higuito, San Miguel de Desamparados. 8 a. m. - 2 p. m. San José, Central, Cristo Rey (parcial): Mantenimiento preventivo. Costado este del Liceo del Sur, entre calle 16 y avenidas 22 y 24.

6. Sábado 15 de noviembre

7:30 a. m. - 5 p. m. San José, San Pedro, Lourdes (parcial): Transición aérea-subterránea. Desde Billares Roof, 100 metros sur por calle 81 hasta el condominio Solaris, incluyendo la avenida 5. También se verá afectado el sector frente a Campus Residencias y calle 79.

Para más detalles, puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

La nota fue redactada con base en la actualización de cortes programados hasta el 9 de noviembre del 2025.