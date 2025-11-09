El País

Cortes de luz: Estas son las comunidades donde la CNFL interrumpirá el servicio eléctrico esta semana

CNFL realizará cortes de luz del 10 al 15 de noviembre en múltiples sectores del Valle Central por trabajos de mantenimiento y expansión eléctrica, estos son los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
La CNFL realizará cortes de luz en sectores de Heredia este viernes por mantenimiento preventivo.
La CNFL aplicará cortes de luz en el Valle Central del 10 al 15 de noviembre por trabajos eléctricos programados en más de 20 comunidades. (Generada con IA/Gemini)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

