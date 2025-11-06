Cortes de luz en Heredia este viernes por trabajos en transformadores

San Josecito y Los Ángeles tendrán cortes eléctricos el 7 de noviembre por mantenimiento.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá temporalmente el servicio eléctrico este viernes 7 de noviembre en dos sectores de la provincia debido a trabajos de mantenimiento y sustitución de transformadores.

Las interrupciones comenzarán temprano en la mañana y se extenderán por lapsos de hasta dos horas. Según la ESPH, estas labores se realizan para garantizar un suministro confiable y continuo, mediante la intervención preventiva o el reemplazo de equipos.

En San Isidro en San Josecito, la suspensión está programada entre las 7:30 a. m. y las 9:30 a. m. y se concentrará en el área ubicada 150 metros al sureste de la iglesia del sector.

En tanto, en el distrito de Los Ángeles, el corte se realizará de 8 a. m. a 9:30 a. m., en las cercanías del paradero del Monte de la Cruz, específicamente 400 metros al norte.

La ESPH informó que los usuarios pueden verificar si su número de contrato se encuentra dentro del área de suspensión mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm.