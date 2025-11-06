Cortes de luz afectarán zona de San José este viernes: estos son los detalles

CNFL realizará un corte eléctrico en Mozotal este viernes 7 de noviembre de 8 a. m. a 3 p. m. por mantenimiento preventivo.

Este viernes 7 de noviembre del 2025, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) interrumpirá el suministro eléctrico en una zona puntual del distrito de Mozotal, cantón de Goicoechea, San José, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

La suspensión se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m., y forma parte de la categoría de mantenimiento de obras eléctricas, según reportó la entidad.

El sector afectado incluye la Urbanización Ana Frannk Alameda #3, zona donde se encuentran casas de habitación. En total, 17 servicios eléctricos estarán sin energía durante el horario previsto.

Para más información, consulte el sitio oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones