El País

Cortes de luz afectarán zona de San José este viernes: estos son los detalles

La CNFL cortará la electricidad este viernes 7 de noviembre en parte de Mozotal, San José, por trabajos de mantenimiento preventivo programado

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
CNFL anuncia más de 20 cortes programados de luz en San José, Curridabat, Pavas y Heredia, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Consulte las fechas, horas y zonas afectadas
CNFL realizará un corte eléctrico en Mozotal este viernes 7 de noviembre de 8 a. m. a 3 p. m. por mantenimiento preventivo. (CNFL/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortesCortes de luzCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.