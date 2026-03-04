Cortes de luz programados del ICE impactarán comunidades en Puntarenas y Alajuela este jueves

El ICE realizará cortes de luz este jueves 5 de marzo en zonas de Puntarenas y Alajuela por mantenimiento en la red eléctrica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este jueves 5 de marzo de 2026 en varios sectores de Puntarenas y Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Las suspensiones tendrán una duración de entre cinco y seis horas, según cada localidad.

Los cortes impactarán comunidades en Coto Brus, Los Chiles, Quepos y Garabito, por lo que el ICE recomienda a los vecinos tomar previsiones con equipos eléctricos y actividades que dependan del servicio.

Zonas y horarios de los cortes de luz

Puntarenas, Coto Brus, distrito San Vito

Localidad afectada: Pita

Pita Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.

Alajuela, Los Chiles, distrito Los Chiles

Localidades afectadas: Brasilia y Argendora

Brasilia y Argendora Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.

Puntarenas, Quepos, distrito Savegre

Localidades afectadas: Silencio y Quepos

Silencio y Quepos Horario: de 8 a. m. a 1:30 p. m.

Puntarenas, Garabito, distrito Jacó

Localidad afectada: Calle Morales

Calle Morales Horario: de 9 a. m. a 3 p. m.

El ICE informó que estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo de la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad y la continuidad del servicio en esas zonas.

Las autoridades solicitan a la población desconectar equipos sensibles durante el periodo del corte y recordar que el servicio podría restablecerse antes del horario indicado si los trabajos concluyen antes de lo previsto.

Para conocer más detalles sobre las suspensiones eléctricas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/