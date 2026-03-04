Cortes de luz programados del ICE impactarán comunidades en Puntarenas y Alajuela este jueves

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este jueves 5 de marzo de 2026 en varios sectores de Puntarenas y Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Las suspensiones tendrán una duración de entre cinco y seis horas, según cada localidad.
Los cortes impactarán comunidades en Coto Brus, Los Chiles, Quepos y Garabito, por lo que el ICE recomienda a los vecinos tomar previsiones con equipos eléctricos y actividades que dependan del servicio.
Zonas y horarios de los cortes de luz
Puntarenas, Coto Brus, distrito San Vito
- Localidad afectada: Pita
- Horario: de 7 a. m. a 1 p. m.
Alajuela, Los Chiles, distrito Los Chiles
- Localidades afectadas: Brasilia y Argendora
- Horario: de 8 a. m. a 1 p. m.
Puntarenas, Quepos, distrito Savegre
- Localidades afectadas: Silencio y Quepos
- Horario: de 8 a. m. a 1:30 p. m.
Puntarenas, Garabito, distrito Jacó
- Localidad afectada: Calle Morales
- Horario: de 9 a. m. a 3 p. m.
El ICE informó que estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo de la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad y la continuidad del servicio en esas zonas.
Las autoridades solicitan a la población desconectar equipos sensibles durante el periodo del corte y recordar que el servicio podría restablecerse antes del horario indicado si los trabajos concluyen antes de lo previsto.
Para conocer más detalles sobre las suspensiones eléctricas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/