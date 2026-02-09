Cortes de luz llegarán este martes 10 de febrero a comunidades de San José y Guanacaste por trabajos del ICE

Tres sectores del país enfrentarán suspensiones programadas de electricidad este martes 10 de febrero debido a labores de mantenimiento y poda de árboles, según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Los cortes se realizarán en horarios diferenciados y afectarán comunidades en San Isidro de El General (San José), Fortuna de Bagaces y La Cruz (Guanacaste).
Zonas y horarios de suspensión
San José - Pérez Zeledón - San Isidro de El General
- Localidad afectada: Barrio Sol Naciente
- Motivo: Mantenimiento preventivo
- Horario: De 8 a.m. a 12 p.m.
Guanacaste - Bagaces - Fortuna
- Localidad afectada: Parte de Fortuna
- Motivo: Mantenimiento y poda de árboles
- Horario: De 8 a.m. a 1 p.m.
Guanacaste - La Cruz - La Cruz
- Localidades afectadas: Las Brisas, La Libertad y San Fernando
- Motivo: Poda de árboles
- Horario: De 8 a.m. a 1 p.m.
Para conocer si su comunidad está incluida o consultar otras fechas de interrupción del servicio, puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/