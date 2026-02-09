El País

Cortes de luz llegarán este martes 10 de febrero a comunidades de San José y Guanacaste por trabajos del ICE

Este martes habrá cortes de luz en zonas de San José y Guanacaste por trabajos del ICE. Vea si su comunidad está en la lista y en qué horario

Escuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE realizará cortes eléctricos este martes en San Isidro, Fortuna y La Cruz por trabajos en la red. (Rafael Pacheco Granados)







notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadICE
