Cortes de luz impactarán zona de Puntarenas este viernes 17 de abril por mantenimiento del ICE

Corte de luz en Río Marzo de Coto Brus este viernes 17 de abril de 8 a. m. a 1 p. m. por mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este viernes 17 de abril de 2026 en sectores de la provincia de Puntarenas, como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

La suspensión del servicio afectará específicamente la localidad de Río Marzo, en el cantón de Coto Brus, distrito de San Vito. El corte iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta la 1 p. m., según la programación oficial.

Estas labores buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona y reducir el riesgo de fallas futuras. Durante ese periodo, el ICE recomienda a los usuarios tomar previsiones, como desconectar equipos eléctricos sensibles y planificar sus actividades.

El servicio se restablecerá de forma progresiva una vez concluidos los trabajos.

Para más información sobre otras suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/