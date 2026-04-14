El País

Cortes de luz afectarán Curridabat, Escazú y Hatillo este jueves

Revise si su comunidad está en la lista de sectores con suspensión eléctrica este 16 de abril en San José y tome previsiones ante los trabajos programados por la CNFL

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
CNFL anunció cortes de luz en Curridabat este 7 de marzo. La suspensión del servicio será de 7:30 a. m. a 5 p. m.
CNFL aplicará cortes de luz el 16 de abril en Curridabat, Escazú y Hatillo por trabajos eléctricos programados. (CNFL/CNFL)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de luzcortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.