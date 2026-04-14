Cortes de luz afectarán Curridabat, Escazú y Hatillo este jueves

CNFL aplicará cortes de luz el 16 de abril en Curridabat, Escazú y Hatillo por trabajos eléctricos programados.

Miles de usuarios en sectores de Curridabat, Escazú y Hatillo enfrentarán cortes de luz programados este jueves 16 de abril de 2026 debido a trabajos de mantenimiento y expansión de la red eléctrica.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que las suspensiones responden a labores preventivas, construcción de infraestructura y ampliación del servicio en distintas comunidades.

Curridabat tendrá la afectación más extensa

En Granadilla de Curridabat el servicio eléctrico se suspenderá entre las 8 a. m. y las 4 p. m. por mantenimiento preventivo.

El corte abarcará desde el cruce del Automercado en Guayabos hasta las cercanías del centro comercial Del Barrio. La interrupción afectará condominios, centros educativos, comercios y viviendas.

Entre los puntos incluidos destacan:

Centro comercial Del Barrio

Condominio Monterán

Escuela José Ángel Vito Granjel

Tanque AyA Granadilla

MásxMenos

Colegio Técnico Profesional de Granadilla

Academia Saprissa

La CNFL indicó que sectores como residencial Quintas Los Guayabos, La Casona de Laly y Pizza La Argentina no estarán incluidos en la suspensión.

Escazú tendrá corte por ampliación de red

En San Antonio de Escazú, específicamente en calles Bebedero y calle 35, el corte será de 8 a. m. a 2 p. m.

Los trabajos corresponden a la extensión de red de baja tensión. La suspensión afectará viviendas, el salón comunal de Bebedero, el tanque de agua de la zona y el condominio Torre Abra.

Hatillo también tendrá interrupciones

En Hatillo 7 el servicio se suspenderá de 8 a. m. a 4 p. m. por la relocalización de postes eléctricos.

El corte se aplicará desde la iglesia católica de Hatillo 7, 50 metros al oeste, hasta las cercanías de PZC Extintores.

Entre los puntos afectados figuran:

Súper Tiribí

Súper Los Ángeles

Carnes Villa Real

Súper Guadalupano

Taller Blanco

Servicar

Recomendación a los usuarios

La CNFL recomienda tomar previsiones para evitar afectaciones en actividades domésticas, comerciales o laborales durante el periodo de suspensión.

Para más información puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones