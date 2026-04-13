Cortes de luz afectarán Heredia y San José este miércoles por trabajos de CNFL

CNFL anunció cortes de luz en Heredia y San José este 15 de abril por mantenimiento y relocalización de infraestructura eléctrica.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados para este miércoles 15 de abril en sectores de las provincias de Heredia y San José, debido a trabajos de mantenimiento y construcción en la red eléctrica.

En Heredia, el servicio se suspenderá en el cantón de Barva, específicamente en San José de la Montaña, en horario de 7:30 a. m. a 3 p. m. La interrupción responde a labores de mantenimiento preventivo. El corte afectará el tramo comprendido desde la iglesia de San José de la Montaña, 800 metros al norte, frente a la entrada de calle Etelvina. La suspensión impactará principalmente viviendas ubicadas en la zona.

Por su parte, en San José, la afectación se registrará en el distrito Hatillo, sector 15 de Setiembre, entre las 8 a. m. y las 4 p. m. En este caso, la CNFL ejecutará trabajos de relocalización de postería como parte de obras eléctricas. El área intervenida abarca desde la plaza 15 de Setiembre, 25 metros al norte y 50 metros al oeste, con impacto en casas de habitación cercanas.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones