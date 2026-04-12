Cortes de luz afectarán varias zonas de San José este martes 14 de abril: vea los horarios y lugares afectados

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en cuatro zonas de San José el 14 de abril por trabajos de mejora en la red.

Los cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) impactarán varios sectores de San José este martes 14 de abril, con interrupciones que se extenderán entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m., según cada zona.

Las suspensiones obedecen a trabajos de mejora en la red eléctrica. Incluyen cambio de montajes, mantenimiento preventivo, relocalización de postería y acondicionamiento de líneas de baja tensión.

En San Pedro de Montes de Oca, el corte iniciará a las 7:30 a. m. y concluirá a las 3 p. m. La afectación será parcial en el sector comprendido desde el Cementerio de San Pedro, 380 metros al este sobre avenida 10, hasta la Plaza Máximo Fernández. Se verán impactadas parcialmente las calles 53 y 55, así como la avenida 12.

En esta zona se incluyen puntos como el condominio Excalibur, condominio Toledo, Universidad Americana (UAM), Saint Jago High School, Escuela Roosevelt, la Municipalidad de Montes de Oca y Aldeas S. O. S., entre otros comercios y viviendas. Un total de 111 clientes resultarán afectados.

En Alajuelita, específicamente en Tejarcillos, la interrupción se dará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. en la urbanización Omar, de forma parcial. También se verá afectada parcialmente la alameda 6. En este caso, 94 servicios estarán sin electricidad.

Para el distrito de Brasil en Santa Ana, el corte será en el mismo horario, de 8 a. m. a 4 p. m., debido a trabajos de relocalización de postería en la calle de entrada a Planta Brasil. La afectación alcanzará a 25 clientes, principalmente viviendas cercanas.

Finalmente, en Zapote, la suspensión también será de 8 a. m. a 4 p. m. por labores de mantenimiento preventivo. El corte se concentrará en el costado oeste del parque Nicaragua, con impacto en la Biblioteca Municipal, un centro educativo de prekínder y residencias cercanas. En total, 28 servicios se verán afectados.

La CNFL recomienda tomar previsiones ante estas interrupciones, especialmente en el resguardo de equipos eléctricos y la planificación de actividades. Para más información, puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones