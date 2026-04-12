El País

Cortes de luz afectarán varias zonas de San José este martes 14 de abril: vea los horarios y lugares afectados

Suspensiones eléctricas programadas impactarán sectores clave de San José durante varias horas este martes

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Por Jailine González Gómez
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
CNFL suspenderá el servicio eléctrico en cuatro zonas de San José el 14 de abril por trabajos de mejora en la red. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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