Cortes de luz impactarán varias zonas de Cartago este miércoles 4 de febrero

Jasec suspenderá el servicio eléctrico en Cartago este miércoles 4 por labores en línea trifásica, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Una amplia zona del cantón central de Cartago se quedará sin servicio eléctrico este miércoles 4 de febrero, debido a trabajos programados por parte de Jasec. El corte comenzará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta las 4:30 p. m.

La interrupción responde al tendido de una línea trifásica y abarcará distintos sectores del circuito Cartago, especialmente en las cercanías de Guadalupe del Pozo de la Mora. Los trabajos se extenderán desde ese punto hacia el norte hasta Infesa, al sur hasta La Violetera y al oeste hasta el Dique.

Entre los inmuebles y comercios que experimentarán la suspensión del servicio figuran la Antigua Ferretería Uval, Centro Comercial Majuny, Venus Nail Spa, Terra Pet, Nutri Center, Cortinas Ferva, Pulpería Halcón, Pozo de Agua La Mora, Centro de Carnes La Joya, Soda Panchi’s, Panadería Mas Pan, Funeraria La Milagrosa, Centro Médico Estar Bien, Happygift, Chocopets, MR George Heladería, Plaza Salavarro y muchas residencias de zonas como Villas Durango, Condominio Manantiales, Residencial Vistas de la Esperanza y la Urbanización El Valle.

También se verán interrumpidos servicios como lavacar, talleres mecánicos, clínicas dentales y oficinas contables en las inmediaciones del cementerio general de Cartago. Jasec informó que la comunicación con los usuarios se realizará por perifoneo, redes sociales y su página web.

Se recomienda a los vecinos tomar las previsiones del caso, especialmente en cuanto a la conservación de alimentos, planificación de tareas y resguardo de equipos electrónicos.