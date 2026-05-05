El País

Cortes de luz impactarán sectores de Heredia este jueves 7 de mayo

Conozca los horarios y puntos exactos de los cortes de luz en Heredia este jueves 7 de mayo y prepárese con tiempo ante la suspensión del servicio

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Por Silvia Ureña Corrales
Medio millón de ticos de zonas rurales pagarían casi un 50% menos en su recibo de la luz si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprueba la Tarifa Residencial Horaria (T-REH) a 6 empresas que dan el servicio de electricidad.
ESPH anunció cortes de luz en dos cantones de Heredia este jueves 7 de mayo con afectación en sectores específicos. (Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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