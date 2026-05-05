Cortes de luz impactarán sectores de Heredia este jueves 7 de mayo

ESPH anunció cortes de luz en dos cantones de Heredia este jueves 7 de mayo con afectación en sectores específicos.

Los cantones de San Isidro y San Rafael, en la provincia de Heredia, tendrán cortes de luz programados este jueves 7 de mayo del 2026, según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). La suspensión responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

En San Isidro, el corte afectará el distrito de Concepción, en el sector de la calle Leones. La interrupción se aplicará entre las 7:30 a. m. y las 2 p. m. Un total de 21 clientes resultarán impactados.

Por su parte, en San Rafael, el distrito de Los Ángeles tendrá suspensión del servicio desde las 7 a. m. hasta las 3 p. m. La afectación se ubicará en la rotonda, en la primera entrada al residencial El Monte Tirol, cerca del primer tanque de agua de la ESPH, con extensión hacia el sur y sobre la ruta hacia Los Lirios. En este punto, 12 clientes estarán sin electricidad.

La ESPH indicó que estos trabajos buscan garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo. La entidad comunicó las suspensiones mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos.

Usted puede verificar si su servicio se verá afectado al ingresar su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm