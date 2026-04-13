Cortes de luz impactarán Guanacaste, Limón y Cartago este miércoles

ICE anunció cortes de luz en Guanacaste, Limón y Cartago este 15 de abril por trabajos programados.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados en distintas comunidades de Guanacaste, Limón y Cartago para el miércoles 15 de abril de 2026. Las suspensiones obedecen a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En la provincia de Guanacaste, el corte impactará el cantón de Cañas, distrito de Cañas, específicamente en barrio La Unión. El servicio se suspenderá desde las 7:30 a. m. hasta la 1 p. m.

En Limón, el ICE reportó afectación en el cantón de Talamanca, distrito de Cahuita. La comunidad de Comadre no contará con electricidad entre las 8 a. m. y las 12 p.m.

Para Cartago, se anunciaron dos interrupciones. La primera será en el cantón de Paraíso, distrito de Orosi, en las localidades de Purisil y Tapantí, desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. La segunda afectará el distrito de Cachí, en la localidad de Loaiza, desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m.

Para más información sobre las suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/