Cortes de luz impactarán Alajuelita este lunes por mantenimiento de la CNFL

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en San Josecito de 8 a. m. a 4 p. m. este 23 de febrero del 2026.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz el lunes 23 de febrero de 2026 en un sector de Alajuelita, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

La suspensión del servicio se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., según informó la institución. Los trabajos forman parte de la categoría de mantenimiento de obras eléctricas.

La zona afectada corresponde a San Josecito, específicamente en la calle Iglesias parcial. La interrupción impactará principalmente casas de habitación ubicadas en esa zona.

La CNFL indicó que estas labores buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y reducir el riesgo de fallas imprevistas. Usted puede tomar previsiones con antelación, como desconectar equipos sensibles y organizar sus actividades antes del horario programado.

Para conocer más detalles sobre los cortes de luz y verificar otros sectores incluidos, puede consultar el sitio oficial de la CNFL en el siguiente enlace: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones