Cortes de luz dejarán sin servicio a sectores de San Pedro y Belén este domingo: estas son las zonas y horarios

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Montes de Oca y Belén este domingo 22 de febrero del 2026.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) aplicará cortes de luz el domingo 22 de febrero de 2026 en sectores de Montes de Oca y Belén. Las interrupciones responden a trabajos empresariales y mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

En San José, el corte impactará zonas de San Pedro de Montes de Oca de forma parcial, entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. La suspensión se ejecutará por traslado de acometidas como parte de proyectos empresariales.

El área comprende desde Auto Lavado Mathyw, 550 metros al oeste sobre la carretera Interamericana Sur, hasta Muñoz y Nanne. La afectación incluye comercios, oficinas, industrias, instituciones públicas y viviendas.

Entre los puntos de referencia figuran Extremtech, Bar Mundo Loco, Pura Vida, Banco Davivienda, Expo Outlet, Fronterita Club, El Roperito, Sleepy, Neón, Vape Smoke Shop, Kairi MUI MUI, Vidrios y Barandas, Beauty Concept y Servicentro El Higuerón.

También se verán impactados establecimientos como Dizfrazilandia, Batidos San Pedro, El Boss, Usaditos, Sur Color S. A., Joes S. A., Yazrah, Computadoras PCI S. R. L., Medidas BQS S. A., Centro Comercial de la Calle Real y Comercial Calle Real.

En Heredia, la CNFL efectuará otro corte parcial en Belén, sector La Asunción, entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m. El trabajo corresponde a mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

La suspensión abarcará el sector contiguo a Ferromax. Se incluyen viviendas y puntos como Ferromax, Aimi Logística, Bar La Deportiva, Préstamo El Dueño Vende, Circuitos 5 Martec Centroamericano, Plaza Manantial, Diako Planta Huevo Walmart, High Wiz Quality, ACA Suministros Automotriz, Ramstack, MGF, Bio Fusión, Prime Imports y Autos Quepos.

Usted puede consultar el detalle oficial de las suspensiones programadas en el siguiente enlace: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones