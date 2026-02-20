Cortes de luz este sábado 21 de febrero impactarán San José, Alajuela y Puntarenas

ICE suspenderá el servicio eléctrico este sábado 21 de febrero en tres provincias por mantenimiento en la red.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz este sábado 21 de febrero en sectores de San José, Puntarenas y Alajuela por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio se extenderán entre las 7:00 a.m. y la 1:30 p.m., según el punto intervenido.

En San José, cantón de Pérez Zeledón, distrito de San Isidro de El General, la afectación abarcará el sector de La Palma. El corte iniciará a las 7 a.m. y concluirá a la 1 p.m.

En Puntarenas, cantón de Buenos Aires, distrito de Buenos Aires, el ICE interrumpirá el suministro en Buenos Aires centro. La suspensión será de 8 a.m. a 1 p.m.

En Alajuela, cantón central, distrito de Turrúcares, el corte se aplicará en el Complejo ICE en Cebadilla. El servicio se suspenderá de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

El ICE indicó que los trabajos responden a labores programadas de mantenimiento para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Para más información y actualizaciones oficiales puede consultar el sitio del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/