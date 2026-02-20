El País

Cortes de luz este sábado 21 de febrero impactarán San José, Alajuela y Puntarenas

Revise aquí los horarios y comunidades específicas donde se suspenderá el servicio eléctrico este sábado, según el cronograma oficial del ICE

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
ICE suspenderá el servicio eléctrico este sábado 21 de febrero en tres provincias por mantenimiento en la red.
ICE suspenderá el servicio eléctrico este sábado 21 de febrero en tres provincias por mantenimiento en la red. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de luzcortes de electricidadICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.