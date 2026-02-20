Cortes de luz este sábado 21 de febrero impactarán San José, Alajuela y Puntarenas

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz este sábado 21 de febrero en sectores de San José, Puntarenas y Alajuela por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Las suspensiones del servicio se extenderán entre las 7:00 a.m. y la 1:30 p.m., según el punto intervenido.
En San José, cantón de Pérez Zeledón, distrito de San Isidro de El General, la afectación abarcará el sector de La Palma. El corte iniciará a las 7 a.m. y concluirá a la 1 p.m.
En Puntarenas, cantón de Buenos Aires, distrito de Buenos Aires, el ICE interrumpirá el suministro en Buenos Aires centro. La suspensión será de 8 a.m. a 1 p.m.
En Alajuela, cantón central, distrito de Turrúcares, el corte se aplicará en el Complejo ICE en Cebadilla. El servicio se suspenderá de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
El ICE indicó que los trabajos responden a labores programadas de mantenimiento para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.
Para más información y actualizaciones oficiales puede consultar el sitio del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/