Cortes de luz en San Pedro y Aserrí este sábado afectarán comercios y viviendas: estos son los horarios

San Pedro y Aserrí tendrán cortes de luz este sábado 21 de febrero en horarios definidos por trabajos eléctricos.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz este sábado 21 de febrero de 2026 en sectores de San Pedro, en Montes de Oca, y en Aserrí, como parte de trabajos programados en la red eléctrica.

Las suspensiones impactarán comercios, instituciones públicas, centros educativos y viviendas.

San Pedro tendrá corte de 7:30 a. m. a 5 p. m.

En San Pedro (parcial) el servicio eléctrico se suspenderá de 7:30 a. m. a 5 p. m. por labores de conversión de tensión, clasificadas como proyectos empresariales.

La afectación comprenderá:

De Apartamentos Lourdes, 440 metros al oeste sobre diagonal 5 hasta la Universidad Latina, incluida calle 71.

De las Residencias Estudiantiles UCR, 450 metros al este sobre avenida 7 hasta la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con afectación parcial en calles 67A, 69, 73 y 73A.

Entre los puntos de referencia se encuentran el Laboratorio Nacional de Materiales de la Universidad de Costa Rica, el Campus Creativo de la Facultad de Ciencias de la Salud, Plaza Latina, el Colegio Calazans, la clínica Victoria, el Ebais Lourdes Vargas Araya y diversos complejos de apartamentos, restaurantes y oficinas.

También resultarán impactadas instituciones públicas como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Municipalidad de Montes de Oca y el Instituto Costarricense de Electricidad, además de múltiples empresas privadas y casas de habitación.

Aserrí tendrá suspensión de 8 a. m. a 3:30 p. m.

En Aserrí, sector de Salitrillos, en Santa Teresita, la interrupción será de 8 a. m. a 3:30 p. m. debido a trabajos de poda de árboles, dentro del proceso de control de vegetación en el sistema de distribución.

El corte abarcará desde el supermercado Santa Marta, sin incluirlo, hacia el oeste hasta el supermercado Chávez.

Como referencia se mencionan el supermercado Chávez, el kínder Centro Infantil Maripositas y la urbanización Asayne.

Puede consultar el detalle oficial y eventuales actualizaciones en el sitio de suspensiones programadas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones