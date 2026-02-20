El País

Cortes de luz en San Pedro y Aserrí este sábado afectarán comercios y viviendas: estos son los horarios

La CNFL realizará suspensiones eléctricas en sectores de Montes de Oca y Aserrí este 21 de febrero. Consulte aquí las comunidades afectadas y prepárese con anticipación

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
San Pedro y Aserrí tendrán cortes de luz este sábado 21 de febrero en horarios definidos por trabajos eléctricos.
San Pedro y Aserrí tendrán cortes de luz este sábado 21 de febrero en horarios definidos por trabajos eléctricos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcortes de luzcortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.