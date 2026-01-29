Cortes de luz este viernes en zona de Heredia

Suspensión del servicio eléctrico este viernes en Calle Ciénega, San Rafael, entre 7 a. m. y 1:30 p. m.

Una parte del distrito Los Ángeles, en San Rafael de Heredia, tendrá una suspensión programada del servicio eléctrico este viernes 30 de enero del 2026, debido a labores de poda de árboles coordinadas por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

El corte interrumpirá el suministro de 7 a. m. a 1:30 p. m., en el siguiente sector:

Calle Ciénega, desde la entrada, 2 kilómetros al noreste.

Según detalló la ESPH, estas labores se comunican a los usuarios mediante distintos canales, como su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes impresos.

La empresa recomienda consultar si su número de contrato se encuentra dentro de la zona de suspensión a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm