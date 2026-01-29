El País

Cortes de luz este viernes en zona de Heredia

Vecinos de Heredia deberán prepararse para una interrupción del servicio eléctrico este viernes. Consulte si su casa está en la lista

Por Silvia Ureña Corrales
ESPH instala primer dispositivo en el país para evitar que ardillas suban a tendido eléctrico
Suspensión del servicio eléctrico este viernes en Calle Ciénega, San Rafael, entre 7 a. m. y 1:30 p. m. (Cortesía)







notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadESPH
Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

