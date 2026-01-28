Cortes de luz este jueves en Alajuela, San José y Heredia por trabajos de CNFL

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en zonas de Alajuela, San José y Heredia este jueves 29 de enero por obras de mantenimiento y proyectos.

Vecinos de varias comunidades de Alajuela, San José y Heredia estarán sin servicio eléctrico este jueves 29 de enero del 2026, debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las interrupciones se extenderán desde primeras horas de la mañana hasta media tarde, según información oficial.

Alajuela: San Rafael

En el cantón Central de Alajuela, la suspensión está prevista entre las 8 a. m. y las 3 p. m. en San Rafael (parcial), específicamente en la calle 2 de la urbanización El Futuro. Esta interrupción obedece a la relocalización de postería como parte de obras de construcción eléctrica. En el área afectada se encuentran casas de habitación y el establecimiento Chicken House.

San José: Curridabat y Santa Ana

En Curridabat (parcial), el corte de energía será de 7:30 a. m. a 5 p. m. en el sector comprendido desde Curri Outlet hasta el Mas x Menos de Hacienda Vieja, sobre la ruta nacional secundaria 210. El motivo es la extensión de líneas dentro de un proyecto empresarial. Entre los puntos de referencia figuran JCDecaux Top Media, Residencial Pasqui S. A., Publiex S. A. y varias casas de habitación.

Por su parte, Santa Ana (parcial) enfrentará la suspensión de 8 a. m. a 3 p. m. por trabajos contratados para el traslado de líneas secundarias. El área impactada va desde la plaza de deportes 200 metros al oeste y desde el costado este de la Escuela Isabel La Católica 200 metros al norte y 120 al oeste.

Heredia: San Isidro y Santa Bárbara

En el cantón de San Isidro (parcial), los trabajos se enfocarán en la relocalización de un poste, y la interrupción ocurrirá entre 8 a. m. y 3 p. m. La zona afectada se extiende 250 metros al norte y 150 metros al sur del Colegio Vilaseca, cerca de viviendas, la torre de comunicación de American Tower y el condominio Makani.

Mientras tanto, Santa Bárbara (parcial) tendrá una suspensión más prolongada: de 8 a. m. a 4 p. m., como parte de un mantenimiento preventivo en obras eléctricas. Las zonas impactadas incluyen calle Amapola, la comunidad de La Suiza en Puraba y El Roble, con afectación parcial a fincas ganaderas. Entre los sitios destacados se encuentran Finca El Cedro, Finca Amapola, Asada Calle Lajas, Villa La Piedra del Indio y otros.

Para más información y actualizaciones sobre cortes programados, puede consultar el sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones