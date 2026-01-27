El País

Cortes de luz afectarán amplias zonas de San José este 28 de enero

La CNFL realizará cortes de luz en Curridabat, Hospital y Colón este miércoles 28 de enero por mantenimiento, proyectos empresariales y relocalización de líneas

Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
San José enfrentará cortes eléctricos este martes 28 de enero en Curridabat, Hospital y Colón por obras de mantenimiento y proyectos eléctricos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

