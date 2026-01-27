Cortes de luz afectarán amplias zonas de San José este 28 de enero

San José enfrentará cortes eléctricos este martes 28 de enero en Curridabat, Hospital y Colón por obras de mantenimiento y proyectos eléctricos.

Este miércoles 28 de enero del 2026, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará tres cortes de luz programados que afectarán distintos sectores del cantón central de San José. Las suspensiones del servicio obedecen a proyectos empresariales, labores de mantenimiento preventivo y trabajos de relocalización de infraestructura eléctrica.

En el distrito de Curridabat, los trabajos iniciarán a las 7:30 a. m. y se extenderán hasta las 5 p. m. Esta interrupción forma parte de un proyecto empresarial relacionado con la extensión de líneas eléctricas.

La zona afectada va desde Bar Los Parales, 450 metros al oeste sobre la avenida 42, hasta Metro Telas Curridabat, incluyendo sectores parciales de las calles 91 y 93, así como la Ruta Nacional 215.

Entre los puntos de referencia incluidos en la interrupción se encuentran comercios y servicios ampliamente reconocidos como Palí Curridabat, Tico Burguesas, Panadería El Imperio, Lavacar Ruta 2, el Palacio Municipal de Curridabat, la Escuela Social Juan Veintitrés, oficinas del ICE, el MOPT, el Ebais de Curridabat y más de 30 establecimientos y casas de habitación.

En el sector de Colón, distrito de Mora, la suspensión del servicio está prevista de 8 a. m. a 4 p. m. y responde a trabajos de relocalización de postería.

El área afectada comprende una zona 400 metros al oeste del cementerio de Ciudad Colón, incluyendo viviendas particulares y comercios como Zapatos Torvic.

El distrito de Hospital, en el cantón central, también será impactado por un corte programado entre las 8 a. m. y las 4 p. m., con motivo de mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

La zona en cuestión abarca desde el Liceo del Sur en Barrio Cuba, 300 metros al sur, pasando por las bodegas de Euromobilia, hasta la carretera principal a San Sebastián. También se afectará el trayecto desde la entrada del Taller Ramsa, costado sur de La Leonisa, hasta el taller y mueblería Álvaro Rojas, cerca del asentamiento El Pochote.

Algunos puntos clave de esta zona incluyen supermercados como Palí Barrio Cuba, comercios como Aeromobilia, El Lagar, Renteco, Quesos JYD, así como centros educativos, talleres mecánicos, panaderías, restaurantes y residencias.

Para más información y actualizaciones sobre cortes programados, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones