Cortes de luz afectarán varias zonas de San Rafael de Heredia este martes

¿Vive en San Rafael de Heredia? Revise si su zona estará sin luz este martes por trabajos de mantenimiento que afectarán a cientos de hogares

Por Silvia Ureña Corrales
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
Este 27 de enero se suspenderá el servicio eléctrico en zonas del distrito Los Ángeles, cantón San Rafael de Heredia. (Gemini/Gemini)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

