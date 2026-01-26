Cortes de luz afectarán varias zonas de San Rafael de Heredia este martes

Este 27 de enero se suspenderá el servicio eléctrico en zonas del distrito Los Ángeles, cantón San Rafael de Heredia.

Un corte programado de electricidad dejará sin servicio a varios sectores del distrito Los Ángeles, en el cantón de San Rafael de Heredia, este martes 27 de enero del 2026. La interrupción se extenderá desde las 7 a. m. hasta las 4 p. m., según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

El motivo de esta suspensión es la realización de trabajos de mantenimiento preventivo, con el objetivo de mantener la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la zona.

Las zonas específicas que estarán sin energía eléctrica incluyen:

Residencial El Monte, El Tirol (también conocido como Cerro Las Delicias) Monte La Cruz, Hacienda La Ilusión, Lechería, Cerro Chompipe, Torre ICE, Refugio Cerro Dantas, University Whitworth y El Tirol

Un total de 423 servicios eléctricos se verán afectados por esta suspensión.

La ESPH comunicó esta medida a través de mensajes de texto, WhatsApp, su página web y redes sociales como Facebook, con el fin de alertar con suficiente antelación a los usuarios impactados.

Las personas pueden verificar si su contrato se verá directamente afectado mediante el siguiente enlace oficial: https://tinyurl.com/23jypfzm