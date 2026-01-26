El País

Cortes de luz en zonas de San José este martes 27 de enero

CNFL suspenderá el servicio eléctrico en Santa Ana y Tibás este martes 27 por labores de mantenimiento y obras programadas

Por Silvia Ureña Corrales
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
Zonas de Santa Ana y Tibás estarán sin electricidad este martes por trabajos de la CNFL. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







