Cortes de luz en zonas de San José este martes 27 de enero

Zonas de Santa Ana y Tibás estarán sin electricidad este martes por trabajos de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará este martes 27 de enero dos interrupciones programadas del servicio eléctrico en sectores de Santa Ana y San Juan de Tibás, debido a trabajos de construcción y mantenimiento en la red de distribución.

En Santa Ana, la suspensión será entre las 8 a. m. y las 4 p. m. y responde a un cambio de transformadores como parte de obras eléctricas en desarrollo. El corte afectará parcialmente este cantón josefino, frente al Ekono, y abarcará tanto casas de habitación como negocios y locales comerciales, entre ellos:

Ekono, INS, Maxi Mangueras, Restaurante Brus, Mega Móvil, Soda Mamá Lula, Prodesco, Incelme, Servicios Automotrices El Negro, Tecni Eléctrica, Sado Daniels e Chichis, Diseños Florales LYM, El Mercadito de Guelo, La Playa, Lavacar Cool BYT y Moto Repuestos El Sol.

Por su parte, en San Juan de Tibás, la suspensión será de 8 a. m. a 1 p. m. y forma parte de un mantenimiento preventivo que requiere labores técnicas sobre la infraestructura eléctrica en la zona. El área afectada comprende desde el puente sobre el río Virilla hasta el Bar Mi Taberna, y 100 metros al este hasta el Súper La Luz.

Entre los sitios incluidos se encuentran viviendas particulares, el Bar Mi Taberna, Súper La Luz, Pequeño Mundo, Muflasa, Covertech Corporation S. A., Resicladora Rafa Zúñiga y las oficinas regionales del MOPT en Santo Domingo.

Para más información o para confirmar si su medidor se encuentra dentro del área de corte, puede consultar el sitio oficial de suspensiones eléctricas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones