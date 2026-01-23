Cortes de luz afectarán este sábado 24 de enero a vecinos y comercios en San Pedro, Montes de Oca

El corte en San Pedro será el sábado 24 de enero entre 7:30 a. m. y 5 p. m., como parte de un proyecto de la CNFL.

Un corte programado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) dejará sin servicio eléctrico a decenas de comercios, residencias y entidades públicas este sábado 24 de enero del 2026, en el cantón de Montes de Oca, San José.

La suspensión se realizará entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., y forma parte de un proyecto empresarial relacionado con la instalación de conductor.

El corte afectará una parte del distrito de San Pedro, específicamente el tramo comprendido desde IBG Correduría de Seguros, 650 metros al oeste sobre avenida 8 hasta el restaurante Live Los Yoses, incluyendo las calles 57, 59, 63 y 65, así como un sector de la avenida 10.

Entre los lugares de referencia que experimentarán interrupción del servicio se encuentran:

Instituciones y oficinas : Municipalidad de Montes de Oca, Correos de Costa Rica, Oficina de Recursos Humanos de la UCR, Instituto IPT, MUCAP, BCIE, Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

: Municipalidad de Montes de Oca, Correos de Costa Rica, Oficina de Recursos Humanos de la UCR, Instituto IPT, MUCAP, BCIE, Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Comercios y servicios : Ruta Vintage, Autolavado Mathyw, Musmanni, Farmacia Fischel, Farmacia La Bomba, Clínica Dental Atmetlla, Laboratorio Clínico San Pedro, Empanadas El Parce, Il Pomodoro, Live Los Yoses Restaurante.

: Ruta Vintage, Autolavado Mathyw, Musmanni, Farmacia Fischel, Farmacia La Bomba, Clínica Dental Atmetlla, Laboratorio Clínico San Pedro, Empanadas El Parce, Il Pomodoro, Live Los Yoses Restaurante. Educación y cultura : Escuela Roosevelt, Academia Salerm, La Mandrágora Centro Holístico, Central de Eventos.

: Escuela Roosevelt, Academia Salerm, La Mandrágora Centro Holístico, Central de Eventos. Viviendas y residenciales : Apartamentos Iguazú, Aptos Rosalía, Apartamentos Gafer, Casas de habitación.

: Apartamentos Iguazú, Aptos Rosalía, Apartamentos Gafer, Casas de habitación. Otros: Aldeas Infantiles SOS, Hostel In The Wind, Asol Hair Care, Quesilovers, Trilogía de Sabores, Sugar Mommy’s Café, El Trillo de Andaygu S. A., y decenas de empresas registradas en la zona.

La CNFL recomienda tomar las previsiones necesarias para evitar afectaciones durante este periodo. Para más información o para confirmar si su medidor se encuentra dentro del área de corte, puede consultar el sitio oficial de suspensiones eléctricas de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones