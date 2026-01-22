El País

Cortes de luz en San José y Heredia este viernes 23 de enero

Descubra si su comunidad estará sin electricidad este 23 de enero por cortes de luz de la CNFL en San José y Heredia. Consulte horarios y zonas

Por Silvia Ureña Corrales
Este viernes 23 de enero habrá cortes de luz por parte de CNFL en Curridabat, Santa Bárbara y Colón.Fotos:Adriana Araya/La Nación







