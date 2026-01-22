Cortes de luz en San José y Heredia este viernes 23 de enero

Este viernes 23 de enero habrá cortes de luz por parte de CNFL en Curridabat, Santa Bárbara y Colón.Fotos:Adriana Araya/La Nación

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el suministro eléctrico este viernes 23 de enero en sectores de las provincias de San José y Heredia, debido a labores de mantenimiento preventivo, reubicación de infraestructura y proyectos de ampliación de líneas.

Los trabajos se realizarán en tres cantones: Curridabat, Santa Bárbara y Mora. La interrupción del servicio se extenderá hasta por nueve horas, según la zona, y forma parte de las mejoras programadas por la institución para garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico.

Curridabat: ampliación de líneas

En el cantón de Curridabat, provincia de San José, los cortes se ejecutarán entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., en la franja comprendida desde VM Latino, 360 metros al norte sobre la Ruta Nacional Secundaria 210, hasta la Veterinaria Hipermascotas. Esta suspensión responde a un proyecto empresarial de extensión de líneas.

Entre los sitios de referencia afectados se encuentran The Beauty Center Spa, Sia Tech, Taller ServiMoto, Tai Lee, Súper Dragón, Arq-Deco Iluminación, Servicio Industriales y Automotrices, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, así como diversas empresas comerciales, residencias y medidores registrados.

Santa Bárbara: mantenimiento preventivo

En Santa Bárbara de Heredia, el corte tendrá lugar de 8 a. m. a 3 p. m., específicamente desde la Municipalidad de Santa Bárbara, 100 metros al norte y 200 al oeste. La causa es un mantenimiento de obras eléctricas. Esta suspensión afectará principalmente casas de habitación.

Colón (Mora): reubicación de poste

El tercer corte se ejecutará también entre las 8 a. m. y las 3 p. m., en el distrito de Colón, cantón de Mora, San José. La zona impactada va desde la entrada a calle Matamoros, 150 metros al sur. El motivo de la suspensión es la relocalización de un poste eléctrico como parte de las obras por contrato de redes eléctricas. En esta área se verán afectadas residencias particulares.

Para más información, puede consultar el sitio web oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones