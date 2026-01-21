Cortes de luz en tres distritos de San José este 22 de enero por trabajos de la CNFL

La CNFL suspenderá el servicio en sectores de Curridabat, Goicoechea y Santa Ana por trabajos de mantenimiento y ampliación.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en distintas zonas del cantón Central de San José este jueves 22 de enero, debido a labores de extensión de líneas, reubicación de infraestructura y mantenimiento preventivo. Las interrupciones afectarán a tres distritos: Tirrases, en Curridabat; Mata de Plátano, en Goicoechea; y Salitral, en Santa Ana.

Los trabajos se realizarán en los siguientes horarios:

Tirrases, Curridabat: De 7:30 a. m. a 5 p. m. por extensión de líneas y traslado de acometidas.

De 7:30 a. m. a 5 p. m. por extensión de líneas y traslado de acometidas. Mata de Plátano, Goicoechea: De 8 a. m. a 3 p. m. por relocalización de postería.

De 8 a. m. a 3 p. m. por relocalización de postería. Salitral, Santa Ana: De 8 a. m. a 3 p. m. por mantenimiento preventivo de obras eléctricas.

En el caso de Tirrases, la suspensión abarcará el tramo ubicado 420 metros al sur del Punto Americano sobre la Ruta Nacional. Sitios cercanos como Hojalatería Calderón, Súper Tirrases, Repuestos Chang, Ferretería Mercado Popular, Villa Verde S. A., Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre otros, podrían experimentar cortes en el suministro.

En Mata de Plátano, el corte afectará parcialmente la urbanización La Nisa, incluyendo locales como Cerragem, Restaurante La Montaña, Grupo Uribe, Monte Carlo Panadería, Super Market y talleres cercanos.

Por su parte, en Salitral, Santa Ana, las labores se concentrarán en los alrededores del restaurante Buena Vista, en Escazú, donde se encuentran varias casas de habitación.

Para más información, puede consultar el sitio web oficial de la CNFL: www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones