Cortes de luz este viernes 21 de noviembre en Coto Brus y Abangares por trabajos del ICE

ICE suspenderá el servicio eléctrico este viernes en zonas de Puntarenas y Guanacaste por labores de mantenimiento y poda.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) interrumpirá el servicio eléctrico este viernes 21 de noviembre en sectores de Coto Brus, en Puntarenas, y Abangares, en Guanacaste, debido a trabajos preventivos en sus redes de distribución.

En el distrito de Agua Buena, Coto Brus, la suspensión afectará a los vecinos de San Francisco Valle Azul. El corte se aplicará entre las 7 a. m. y el mediodía (12 p. m.), con el fin de ejecutar labores de mantenimiento programado que buscan garantizar la calidad del suministro eléctrico.

En Guanacaste, el corte impactará la comunidad de Las Minas, en el distrito de Juntas, cantón de Abangares. En este caso, el personal técnico realizará poda de árboles en zonas cercanas a las líneas eléctricas. La interrupción se extenderá desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

El ICE recomienda tomar precauciones, desconectar equipos sensibles y prever la suspensión del servicio durante los horarios indicados.

Para más detalles y actualizaciones, puede visitar el portal oficial de suspensiones del ICE:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/