Cortes de luz afectarán a 12 comunidades de cuatro provincias este jueves 20 de noviembre

Doce comunidades de cinco provincias enfrentarán suspensiones eléctricas este jueves mientras el ICE realiza mantenimiento y trabajos de infraestructura

Por Damián Arroyo C.
Trabajadores del ICE
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en zonas de cinco provincias este jueves 20 de noviembre por mantenimiento, poda y cambio de postes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







