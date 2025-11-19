Cortes de luz afectarán a 12 comunidades de cuatro provincias este jueves 20 de noviembre

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en zonas de cinco provincias este jueves 20 de noviembre por mantenimiento, poda y cambio de postes.

Los cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afectarán este jueves 20 de noviembre a comunidades de San José, Puntarenas, Limón, Alajuela y Cartago.

Los trabajos iniciarán a las 7 a. m. y se extenderán, según cada zona, hasta la 1 p. m. o 4 p. m.

El Instituto ejecutará labores de mantenimiento, poda de árboles y cambio o reubicación de postes en distintos distritos.

Las interrupciones más tempranas se registrarán en Cajón de Pérez Zeledón, donde sectores como Luz del Mundo, La Esperanza, La Gloria y Entrada a Quebrada Honda quedarán sin servicio desde las 7 a. m. y hasta la 1 p. m.

En Puntarenas, el ICE intervendrá Barrio La Esperanza, La Gloria, así como Santa Rosa y San Martín de Sierpe, con cortes entre las 7 a. m. y 1 p. m., y en algunos casos desde las 8 a. m.

En la provincia de Alajuela, Río Segundo, El Cacique y Altos de Montenegro permanecerán sin electricidad desde las 8 a. m. y hasta la 1 p. m., debido a trabajos de mantenimiento y reubicación de postes. A esto se suma la suspensión en San Martín y San Miguel, en Agua Buena de Coto Brus, donde el servicio se cortará a partir de las 8 a. m.

En el Caribe, el corte más extenso se dará en Cahuita, específicamente en Puerto Viejo y Entrada a Casa Merlín, donde el suministro no estará disponible entre las 8 a. m. y las 4 p. m. Finalmente, en Cartago, el distrito de Tuis, en Turrialba, quedará sin servicio entre las 9 a. m. y la 1 p. m.

El ICE recordó que estos trabajos se ejecutan para garantizar estabilidad en las líneas de distribución y mejorar la calidad del servicio eléctrico en regiones rurales y urbanas del país.

La institución también recomendó desconectar equipos sensibles durante las ventanas de suspensión para evitar daños por el restablecimiento del flujo eléctrico.

Para más información sobre interrupciones programadas, usted puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/