Cortes de luz este viernes 20 dejarán sin servicio a Puntarenas, San José y Guanacaste por trabajos del ICE

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz este viernes 20 de febrero en sectores de Puntarenas, San José y Guanacaste debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Las interrupciones están programadas en distintos horarios según la provincia y forman parte de labores preventivas para reforzar la calidad y continuidad del servicio.
En Puntarenas, cantón de Golfito, distrito Guaycará, el corte afectará la localidad de Bajo Limoncito. La suspensión se realizará de 7 a.m. a 1 p.m.
En San José, cantón de Pérez Zeledón, distrito San Isidro de El General, la afectación impactará a vecinos de Quebrada Honda y Calle Jara. El servicio se suspenderá de 7 a.m. a 1 p.m.
En Guanacaste, cantón de Liberia, distrito Mayorga, los trabajos se desarrollarán en la localidad de Guapinol. En este caso, la interrupción se extenderá de 8 a.m. a 1 p.m.
Para consultar el detalle oficial de los cortes puede ingresar al siguiente enlace del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/