Cortes de luz este viernes 20 dejarán sin servicio a Puntarenas, San José y Guanacaste por trabajos del ICE

ICE realizará cortes de luz el viernes 20 en sectores de tres provincias por mantenimiento preventivo.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aplicará cortes de luz este viernes 20 de febrero en sectores de Puntarenas, San José y Guanacaste debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las interrupciones están programadas en distintos horarios según la provincia y forman parte de labores preventivas para reforzar la calidad y continuidad del servicio.

En Puntarenas, cantón de Golfito, distrito Guaycará, el corte afectará la localidad de Bajo Limoncito. La suspensión se realizará de 7 a.m. a 1 p.m.

En San José, cantón de Pérez Zeledón, distrito San Isidro de El General, la afectación impactará a vecinos de Quebrada Honda y Calle Jara. El servicio se suspenderá de 7 a.m. a 1 p.m.

En Guanacaste, cantón de Liberia, distrito Mayorga, los trabajos se desarrollarán en la localidad de Guapinol. En este caso, la interrupción se extenderá de 8 a.m. a 1 p.m.

Para consultar el detalle oficial de los cortes puede ingresar al siguiente enlace del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/