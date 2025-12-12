Cortes de luz este sábado en San Pedro por trabajos de la CNFL

Vecinos de varios sectores en San Pedro, en la provincia de San José, no tendrán electricidad este sábado 13 de diciembre debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). La suspensión está prevista desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m.
La interrupción del servicio se debe a un proyecto empresarial de extensión de líneas eléctricas que requiere desconectar temporalmente la red en una zona parcial del distrito.
Según detalló la CNFL, el corte afectará el tramo comprendido de Muebles Wilday 250 metros al sur, sobre calle 71, hasta el Condominio Lugano. En este perímetro se ubican diversos negocios, consultorios, residencias y empresas.
Entre los puntos de referencia afectados se encuentran:
- Muebles Wilday
- Refugio Restobar
- Floristería La Gardenia
- Tatto and Piercing Sol Negro
- Los Pollos Hermanos
- Noah Systems
- Corporación Namu
- Clínica Odontológica Calidad Dental
- Higuerón Ciros
- Susan Salón y Uñas
- Dr. Cordales
- Clínica Dental Madriz
- Dental Magic
- FBRK Producción Musical y Audiovisual
- Proautos S. A.
- Yazrah
- Caf S. A.
- Grupo Cantabria S. A.
- Representaciones Roma Díaz S. A.
- Yolalta S. A.
- Varias casas de habitación
Para más información sobre suspensiones eléctricas programadas, visite: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.