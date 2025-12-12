Cortes de luz este sábado en San Pedro por trabajos de la CNFL

CNFL realizará cortes de luz en San Pedro este sábado 13 de diciembre por trabajos de extensión de líneas.

Vecinos de varios sectores en San Pedro, en la provincia de San José, no tendrán electricidad este sábado 13 de diciembre debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). La suspensión está prevista desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m.

La interrupción del servicio se debe a un proyecto empresarial de extensión de líneas eléctricas que requiere desconectar temporalmente la red en una zona parcial del distrito.

Según detalló la CNFL, el corte afectará el tramo comprendido de Muebles Wilday 250 metros al sur, sobre calle 71, hasta el Condominio Lugano. En este perímetro se ubican diversos negocios, consultorios, residencias y empresas.

Entre los puntos de referencia afectados se encuentran:

Muebles Wilday

Refugio Restobar

Floristería La Gardenia

Tatto and Piercing Sol Negro

Los Pollos Hermanos

Noah Systems

Corporación Namu

Clínica Odontológica Calidad Dental

Higuerón Ciros

Susan Salón y Uñas

Dr. Cordales

Clínica Dental Madriz

Dental Magic

FBRK Producción Musical y Audiovisual

Proautos S. A.

Yazrah

Caf S. A.

Grupo Cantabria S. A.

Representaciones Roma Díaz S. A.

Yolalta S. A.

Varias casas de habitación

Para más información sobre suspensiones eléctricas programadas, visite: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones.