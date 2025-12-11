El País

Cortes de luz en San José este viernes 12 de diciembre por trabajos de CNFL

¿Vive en San José? Conozca los barrios que se quedarán sin electricidad este viernes por trabajos de CNFL. Revise si su zona está en la lista

Por Silvia Ureña Corrales
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este viernes 12 en zonas de Tirrases y Mata Redonda por cambio de infraestructura. (CNFL/Cortesía)







