Cortes de luz en San José este viernes 12 de diciembre por trabajos de CNFL

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este viernes 12 de diciembre en sectores de los distritos Tirrases y Mata Redonda, en la provincia de San José, como parte de proyectos relacionados con cambio de infraestructura eléctrica y obras por contrato.

El primer corte tendrá lugar en Tirrases de Curridabat, entre las 7:30 a. m. y las 4 p. m., debido al cambio de poste y herrajes. Este trabajo se ejecuta bajo la categoría de proyectos empresariales.

La zona afectada se ubica 250 metros al norte del Salón Comunal de Tirrases sobre Calle 95, e impactará parcialmente las calles 95A, 97 y 97A, así como las avenidas 58A, 58B, 60 y 62A, en la Urbanización El Hogar.

Entre los puntos de referencia dentro del área figuran:

Ferretería La Guacamaya

Sala de Eventos Ana Luz

Kriys Belleza

Samoama Veintiuno S.A.

Kiribaru Marítima S.A.

Hcc del Fiordo S.A.

Gas Zeta de Costa Rica S.A.

Fuji Nova S.A.

Aberfeldy de Montañas S.A.

Asociación de Desarrollo Integral de Tirrases

Aberfeldy Escocesa S.A.

Casas de habitación

El segundo corte afectará parcialmente el distrito de Mata Redonda, entre las 8 a. m. y las 2 p. m., por trabajos de relocalización de postería bajo la categoría de obras por contrato de redes eléctricas.

En este caso, el corte comprende 25 metros al norte de la esquina suroeste del Condominio Silentia. Entre los sitios impactados se encuentran:

Condominio Arilejo

Casas de habitación

Para más información sobre suspensiones eléctricas programadas, visite:

https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones