Cortes de luz este miércoles en varias zonas de Heredia por trabajos de la ESPH

La ESPH realizará cortes de luz este miércoles 5 de noviembre en zonas de Heredia por mejoras en transformadores

Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH suspenderá el servicio en un sector de Heredia este jueves 30 de octubre, de 7:30 a. m. a 10 a. m.
Vecinos de Heredia estarán sin electricidad este 5 de noviembre por trabajos preventivos de la ESPH.







