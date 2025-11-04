Cortes de luz este miércoles en varias zonas de Heredia por trabajos de la ESPH

Vecinos de Heredia estarán sin electricidad este 5 de noviembre por trabajos preventivos de la ESPH.

Varias comunidades del cantón de Heredia estarán sin electricidad este miércoles 5 de noviembre del 2025, debido a trabajos programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para mejorar el servicio en distintas zonas.

Las interrupciones se aplicarán en diferentes horarios, según la ubicación y el tipo de intervención. En total, 92 contratos eléctricos se encuentran incluidos en el cronograma, según datos proporcionados por la entidad.

Uno de los cortes más amplios se programó para la Calle Rinconada, costado suroeste del Colegio Golden Valley, donde se realizará mantenimiento preventivo en el transformador. La suspensión comenzará a las 7:30 a. m. y se extenderá hasta las 9:30 a. m., con una afectación directa a 45 usuarios.

En Santa Elena, a partir de las 7:30 a. m. y hasta las 9 a. m., se cambiará un transformador cerca de la entrada de la Lechería Monte Bueno, lo cual incluirá a un contrato eléctrico.

Además, entre las 10 a. m. y las 12 m. d., se aplicará otra interrupción en el sector del Vivero Zamorano, también por la sustitución de un transformador. Esta maniobra abarca a cuatro clientes.

En otra parte del cantón de la esquina sureste de la iglesia, 100 metros hacia el sur (costado norte de la Mussi), se instalarán nuevos transformadores para optimizar el suministro eléctrico. Esta última intervención está programada entre las 7:30 a. m. y las 11 a. m., con un total de 42 contratos registrados.

La ESPH indicó que los avisos se emitieron mediante mensajes de texto, WhatsApp, volantes y su sitio web oficial. Para verificar si su contrato está dentro del área con suspensión, puede ingresar al siguiente enlace con su número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm