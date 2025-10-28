Cortes de luz este miércoles en San José, Limón, Puntarenas y Alajuela por trabajos del ICE

Cortes de luz programados para este miércoles en San José, Limón, Puntarenas y Alajuela por mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles 29 de octubre en distintos sectores de las provincias de San José, Limón, Puntarenas y Alajuela, como parte de una jornada de mantenimiento preventivo y reubicación de líneas.

Las suspensiones están programadas en horarios puntuales que varían según cada comunidad.

En la provincia de San José, el corte se realizará en el distrito de San Isidro de El General, en el cantón de Pérez Zeledón. La zona de Tierra Prometida quedará sin suministro desde las 7 a.m. hasta la 1 p.m. por trabajos de reubicación de una línea eléctrica.

Limón será la provincia con más interrupciones programadas. En el cantón de Siquirres, las localidades de Florida y Calle Nubes estarán sin electricidad entre las 7 a.m. y las 4 p.m. debido a labores de mantenimiento.

En Guácimo, se suspenderá el servicio de 8 a.m. a 4 p.m. en el Barrio Canadá, la Urbanización Los Colegios y el sector de Las Aralias. Además, en el distrito de Cahuita, en Talamanca, la interrupción afectará la carretera principal que conecta Playa Chiquita con Manzanillo durante el mismo horario.

En Puntarenas, los trabajos se concentrarán en el cantón de Osa. La comunidad de La Picola de Sierpe no tendrá suministro eléctrico desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m., también por mantenimiento en la red.

En Alajuela, el distrito de San Juan de Poás registrará dos cortes simultáneos entre las 8 a.m. y la 1 p.m. Uno en la zona conocida como Casa del Café 280 y otro en el sector de Jaulares. Por último, en el cantón de Palmares, la comunidad de Candelaria Centro estará sin servicio en ese mismo rango horario debido a una reubicación de línea.

Para más información, consulte el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/