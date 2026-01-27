Cortes de luz este miércoles en Puntarenas y San José por mantenimiento del ICE

Guácimo (Puntarenas) y Pedregocito (San José) estarán sin luz este miércoles por labores del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de luz para este miércoles 28 de enero de 2026 en distintos sectores de las provincias de Puntarenas y San José, como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

En la zona sur de Puntarenas, los trabajos se realizarán en la localidad de Guácimo, ubicada en el cantón de Coto Brus, distrito de San Vito. El corte se extenderá desde las 7 a.m. hasta la 1 p.m.

En el caso de San José, las suspensiones tendrán lugar en la comunidad de Pedregocito, en el cantón de Pérez Zeledón, distrito de San Isidro de El General. En esta área, el corte se prolongará hasta las 2 p.m.

Estas labores forman parte del plan de mantenimiento que busca garantizar una mejor calidad en el suministro eléctrico y prevenir futuras interrupciones no programadas.

Para más detalles o actualizaciones, puede ingresar al sitio oficial del ICE en: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/