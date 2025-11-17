Cortes de luz este martes en zonas industriales y residenciales de Cartago: estos son los detalles

Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes en Cartago por obras en red trifásica en La Lima, Ochomogo y Coris industrial.

Vecinos y empresas de distintos puntos de Cartago deberán prepararse para una suspensión del servicio eléctrico este martes 18 de noviembre, desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) interrumpirá el suministro para realizar labores de instalación de postería y construcción de red trifásica.

Los trabajos se concentrarán en el circuito Ochomogo y Coris industrial, en sectores estratégicos de La Lima. Las zonas sin servicio incluyen:

Desde el predio de Transportes Grand hasta la pista Interamericana.

Desde el predio de Transportes Grand hasta el taller Arabre.

Desde el predio de Transportes Grand hasta la entrada principal del parque industrial Garnier.

Entre los clientes que quedarán sin electricidad por varias horas se encuentran industrias como Clorox Company, Dos Pinos, Walmart La Lima, Gas Tomza, CRIC S.A., Trigas, SEMI S.A., Publimedia Costa Rica y Ofi-Bodegas La Lima, además de residencias ubicadas en calles traseras de estos complejos empresariales.

Jasec indicó que algunos usuarios experimentarán cortes breves de hasta 30 minutos al inicio y al final de la jornada, mientras que otros estarán sin servicio durante todo el día.

La suspensión fue anunciada a través de perifoneo, aplicaciones móviles, redes sociales y el sitio web de Jasec.Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención al cliente a los números2550-6800, extensiones 7603, 7604 y 7636.