Cortes de luz este martes en zonas industriales y residenciales de Cartago: estos son los detalles

Empresas, comercios y viviendas de Cartago quedarán sin electricidad este martes por trabajos de Jasec. Revise si su zona está en la lista

Por Silvia Ureña Corrales
Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes en Cartago por obras en red trifásica en La Lima, Ochomogo y Coris industrial.







