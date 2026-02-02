Cortes de luz este martes en Heredia: estos son los detalles

La suspensión se realizará el martes 3 de febrero de 10 a. m. a 1 p. m. en un sector de San Francisco de Heredia.

Vecinos del distrito de San Francisco, en el cantón de Heredia, estarán sin servicio eléctrico durante tres horas este martes 3 de febrero de 2026, debido a trabajos de reubicación de un transformador, según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

El corte está programado entre 10 a. m. y 1 p. m. y se aplicará a un sector específico de la zona.

La interrupción se concentrará frente a la nueva Ferretería Novex, así como 300 metros al oeste de Autos Bolaños, en la carretera hacia Alajuela. En total, serán 22 propiedades las que permanecerán sin electricidad durante el lapso indicado.

La ESPH ha comunicado esta suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes en las comunidades afectadas.

Los trabajos forman parte de una intervención técnica para reubicar un transformador, lo que permitirá mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en el área.