El País

Cortes de luz este jueves en Puntarenas, San José, Limón, Alajuela y Guanacaste

Descubra si su comunidad está en la lista de zonas que se quedarán sin electricidad este jueves 23 de octubre por trabajos programados del ICE

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE realizará cortes de electricidad en Quepos y Alajuela este 3 de octubre por trabajos de reubicación de postes.
El ICE programó cortes de electricidad en cinco provincias este jueves 23 de octubre por trabajos en la red. (Gemini/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortesCortes de luzICE
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.