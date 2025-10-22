Cortes de luz este jueves en Puntarenas, San José, Limón, Alajuela y Guanacaste

El ICE programó cortes de electricidad en cinco provincias este jueves 23 de octubre por trabajos en la red.

Este jueves 23 de octubre del 2025, se suspenderá el suministro eléctrico en distintas zonas del país por labores de mantenimiento, reubicación de líneas y poda de árboles, según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Las interrupciones se extenderán por varias horas en comunidades de Puntarenas, San José, Limón, Alajuela y Guanacaste.

En Puntarenas, la suspensión se aplicará en el distrito de Boruca, Buenos Aires, desde Olla Cero hasta Finca Puntarenas, entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

En San José, el corte se programó para el distrito de Cajón, en Pérez Zeledón, específicamente en el sector de Barrio Mi Choza Quebrada Honda, con el mismo horario de 7 a. m. a 1 p. m.

En Limón se realizarán varios cortes. En Talamanca, Honecreek quedará sin servicio entre las 8 a. m. y las 4 p. m. En el cantón central, se suspenderá en Pueblo Amarillo y Cielo Amarillo, durante el mismo periodo. En Pococí, La Platanera y las piñeras de Río Jiménez estarán sin electricidad de 8 a. m. a 4 p. m.

En Alajuela, el distrito de Piedades Sur, en San Ramón, tendrá una interrupción programada por reubicación de líneas entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

En Guanacaste, la zona cercana a la escuela Peloncito, en el cantón de Bagaces, permanecerá sin energía entre las 8 a. m. y la 1 p. m. por labores de poda.

Para más información sobre los cortes programados, puede consultar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/