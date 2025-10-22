Cortes de luz este jueves en Puntarenas, San José, Limón, Alajuela y Guanacaste

Este jueves 23 de octubre del 2025, se suspenderá el suministro eléctrico en distintas zonas del país por labores de mantenimiento, reubicación de líneas y poda de árboles, según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Las interrupciones se extenderán por varias horas en comunidades de Puntarenas, San José, Limón, Alajuela y Guanacaste.
En Puntarenas, la suspensión se aplicará en el distrito de Boruca, Buenos Aires, desde Olla Cero hasta Finca Puntarenas, entre las 7 a. m. y la 1 p. m.
En San José, el corte se programó para el distrito de Cajón, en Pérez Zeledón, específicamente en el sector de Barrio Mi Choza Quebrada Honda, con el mismo horario de 7 a. m. a 1 p. m.
En Limón se realizarán varios cortes. En Talamanca, Honecreek quedará sin servicio entre las 8 a. m. y las 4 p. m. En el cantón central, se suspenderá en Pueblo Amarillo y Cielo Amarillo, durante el mismo periodo. En Pococí, La Platanera y las piñeras de Río Jiménez estarán sin electricidad de 8 a. m. a 4 p. m.
En Alajuela, el distrito de Piedades Sur, en San Ramón, tendrá una interrupción programada por reubicación de líneas entre las 8 a. m. y la 1 p. m.
En Guanacaste, la zona cercana a la escuela Peloncito, en el cantón de Bagaces, permanecerá sin energía entre las 8 a. m. y la 1 p. m. por labores de poda.
Para más información sobre los cortes programados, puede consultar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/