Cortes de luz del ICE afectarán Alajuela, Puntarenas y Limón este miércoles: estos son los horarios

El ICE anuncia cortes de luz para este miércoles en Sarchí, Parrita, Cahuita y Cariari por mantenimiento eléctrico. Fotografía José Cordero

Este miércoles 22 de octubre de 2025, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará trabajos de mantenimiento programado que provocarán interrupciones del servicio eléctrico en sectores de Alajuela, Puntarenas y Limón.

Las suspensiones están previstas en diferentes horarios y zonas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

En el cantón de Sarchí, provincia de Alajuela, se reportará un corte en el distrito de Sarchí Sur, específicamente en calle Cooperativa. El servicio se verá interrumpido de 8 a.m. a 1 p.m.

En el cantón de Parrita, Puntarenas, el corte afectará la localidad de Barbudal, también entre las 8 a.m. y la 1 p.m.

Por su parte, en la provincia de Limón se registrarán dos suspensiones: una en Puerto Viejo, distrito de Cahuita, durante el mismo horario matutino, y otra en la Escuela de Policías, ubicada en Cariari de Pococí, entre la 1 p.m. y las 5 p.m.

Estas labores forman parte de los mantenimientos preventivos que ejecuta el ICE para garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Para más información sobre los cortes programados, puede consultar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/