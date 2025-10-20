Cortes de luz afectarán varias zonas de Limón, Alajuela, Cartago y San José este martes

Vecinos de Limón, Alajuela, Cartago y San José sufrirán cortes de luz este martes 21 de octubre por labores del ICE. Fotografía José Cordero

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este martes 21 de octubre en al menos cuatro provincias del país.

Las suspensiones afectarán comunidades de Limón, Alajuela, Cartago y San José debido a labores de mantenimiento y reubicación de infraestructura eléctrica.

En el cantón de Guácimo, Limón, se suspenderá el servicio desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. en localidades como Barrio Canadá, urbanización Los Colegios y Las Aralias. En Talamanca, la comunidad de Comadre también quedará sin electricidad durante ese mismo horario.

Por otro lado, en Pococí, el centro de Río Jiménez estará sin suministro entre las 9 a. m. y la 1 p. m.

En Alajuela, la zona de Rosario y El Llano en Naranjo sufrirá cortes entre las 8 a. m. y la 1 p. m. debido a reubicación de líneas eléctricas. En Sarchí Sur, Calle Cooperativa permanecerá sin servicio desde las 8 a. m. del martes hasta la 1 p. m. del miércoles 22.

En San José, específicamente en Pérez Zeledón, los cortes impactarán a Calle Camacho en los distritos General y San Isidro de El General. La suspensión se realizará entre las 8 a. m. y la 1 p. m. por trabajos de mantenimiento y reubicación de postes.

Finalmente, en Cartago, Calle Acevedo en el distrito de Cachí también experimentará una interrupción eléctrica desde las 8 a. m. hasta las 2:30 p. m.

El ICE recomienda a la población tomar precauciones, especialmente si se depende de equipos eléctricos sensibles o refrigeración de alimentos y medicamentos.

Para más información sobre las suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas