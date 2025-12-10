Cortes de luz este jueves en Limón y Puntarenas por trabajos del ICE

ICE hará cortes de luz este jueves en comunidades de Limón y Puntarenas por mantenimiento y reubicación de equipos.

Este jueves 11 de diciembre, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico en sectores de las provincias de Limón y Puntarenas debido a trabajos de mantenimiento y reubicación de equipos.

En Limón, la interrupción se realizará en San Rafael de Siquirres, de 7 a. m. a 4 p. m., como parte de un mantenimiento programado en la red eléctrica.

Mientras tanto, en Puntarenas, los cortes se aplicarán en el distrito de Damas, cantón de Quepos, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m., por labores de reubicación de equipos.

Para más información, puede ingresar al sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/