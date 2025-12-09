Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio a comunidades de Puntarenas y San José este miércoles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la suspensión del servicio eléctrico en tres comunidades del país este miércoles 10 de diciembre debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.
En Puntarenas, el corte afectará a los vecinos de La Palma, en el cantón de Osa, entre las 8 a.m. y la 1 p.m.
En San José, la interrupción también se extenderá de 8 a.m. a 1 p.m. en la localidad de Rincón de Papá, distrito Daniel Flores del cantón de Pérez Zeledón.
Por su parte, en el distrito Mercedes Sur de Puriscal, la suspensión se prolongará hasta las 3 p.m. y afectará a los residentes de Barrio Santa Lucía.
Para más información sobre cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/