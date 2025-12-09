Cortes de luz del ICE dejarán sin servicio a comunidades de Puntarenas y San José este miércoles

La Palma, Rincón de Papá y Barrio Santa Lucía estarán sin luz este miércoles por trabajos de mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la suspensión del servicio eléctrico en tres comunidades del país este miércoles 10 de diciembre debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

En Puntarenas, el corte afectará a los vecinos de La Palma, en el cantón de Osa, entre las 8 a.m. y la 1 p.m.

En San José, la interrupción también se extenderá de 8 a.m. a 1 p.m. en la localidad de Rincón de Papá, distrito Daniel Flores del cantón de Pérez Zeledón.

Por su parte, en el distrito Mercedes Sur de Puriscal, la suspensión se prolongará hasta las 3 p.m. y afectará a los residentes de Barrio Santa Lucía.

Para más información sobre cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/